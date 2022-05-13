Honor’un ödüllü fotoğraf yarışması başvuruya açıldı

Küresel akıllı cihaz üreticisi Honor’un ödüllü fotoğraf yarışması Honor Magic Moments Awards 2022 başladı. Dünya genelinde başvuruları nisan sonunda başlayan yarışma 25 Ağustos 2022 tarihine kadar devam edecek. Fotoğrafların Honor markalı telefonlarla çekildiği yarışmada toplam 43 ödül dağıtılacak. Sıralamada ilk üçe girenleri, yılın fotoğrafçısı başlığı altında 10 bin dolar para ödülü kazanacak. Her kategoriden iki kişi olmak üzere toplam yirmi kişi ise Honor Magic 4 Pro elde etme şansı yakalayacak. Aynı şekilde her kategoriden iki kişi olmak üzere toplam yirmi kişiye 1500 dolar para ödülü verilecek. Honor Magic Moments Awards 2022, 25 Ağustos’a kadar devam edecek. 10 farklı kategorinin yer aldığı yarışmaya doğa manzarası, şehir manzarası, hayvan veya bitki fotoğrafları gibi çekimlerin yanı sıra kısa video tarzındaki içerikler de katılabilme olanağı bulunuyor. Yarışmaya kayıtlar Honor’un resmi global sitesinden yapılıyor.

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