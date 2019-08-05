Teknoloji Huaweinin işletim sistemi HongMeng OS bu hafta tanıtılıyor
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Huawei'nin işletim sistemi HongMeng OS bu hafta tanıtılıyor

Google ile Android lisans sorunu yaşayan Çin merkezli teknoloji üreticisi Huawei, kendi işletim sistemi HongMeng OS'u bu hafta duyuracak.

Haber Merkezi DHA
Huawei Mate 20 X 5G
Huawei Mate 20 X 5G

ABD ticaret yasağı sonrasında HongMeng OS'un geliştirilmesine hız veren Huawei, 9 Ağustos'ta Çin'de yapılacak etkinlikte işletim sistemini tüm dünyaya duyurulacak. Çin'in Dongguan şehrinde düzenlenecek geliştirici konferansında tanıtımı yapılacak olan Huawei'nin özel işletim sistemi, ilk olarak televizyon ve Nesnelerin İnterneti (IOT) kapsamındaki cihazlar için kullanılabilir olacak.


Ancak Huawei, uzun vadede telefon, tablet ve bilgisayarlarda da işletim sisteminin kullanılmasını planlıyor. Google'ın aynı paralelde geliştirdiği Fuchsia işletim sistemini yakından inceleyen Çin merkezli şirket, HongMeng OS'un birçok platformla uyumlu şekilde çalışması için geliştirmeleri sürdürüyor.
Huawei tarafından doğrulanmasa da Ekim ayında tanıtımı yapılacak olan Mate 30 serisi telefonların Android yerine HongMeng OS işletim sistemiyle kullanıcılara sunulması bekleniyor.

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