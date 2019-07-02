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Teknoloji Hubble 170 yıl önceki yıldız patlamasını kaydetti
BİLİM

Hubble 170 yıl önceki yıldız patlamasını kaydetti

Bilim insanları, Samanyolu Galaksisi'nin en parlak ve büyük yıldızlarından Eta Carinae'de 170 yıl önce meydana gelen patlamaları kaydetti.

Haber Merkezi AA
Ölmekte olan Eta Carinae'nin ilk kütlesinin güneşin 150 katı büyüklüğünde olduğu tahmin ediliyor.
Ölmekte olan Eta Carinae'nin ilk kütlesinin güneşin 150 katı büyüklüğünde olduğu tahmin ediliyor.

ABD'nin Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Hubble teleskobu tarafından kayda alınan, Dünya'ya 7 bin 500 ışık yılı uzaklıktaki süper kütleli dev yıldız Eta Carinae'deki 170 yıl önceki patlamaların fotoğrafını paylaştı.

Ölmekte olan, ilk kütlesinin güneşin 150 katı büyüklüğünde olduğu tahmin edilen Eta Carinae sisteminde 1840'ta başlayan ve hala devam eden patlamalarda yayılan gazlar kırmızı, mavi ve beyaz renklerde parlıyor.

Diğer yandan bilim adamları, patlamaya dair fotoğraflarda yeni bir gaz da keşfetti.

Arizona Üniversitesinden Nathan Smith, patlamalar sırasında çok büyük kütlede bir ılık gaz ortaya çıktığını, bu gazın yıldızı çevreleyen maddeyle karışmadığını, normalde boşluk olması beklenen yerde bulunduğunu belirtti.

"Bu ekstra gaz çok hızlı ve enerji anlamında çok yüksek." diyen Smith, gazın, patlamanın nasıl başladığını anlamada önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Ortak kütle merkezi etrafındaki bir yörüngede dolanan iki yıldızdan oluşan Eta Carinae'de 170 yıl önce başlayan patlamalar, yıldızı bir süre gökyüzünün en parlak ikinci yıldızı haline getirmişti. Uzun süre denizciler tarafından yön bulmakta kullanılan yıldız zamanla parlaklığı kaybederek çıplak gözle zor görülebilir hale geldi.

NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü (STScl) ile ortaklaşa geliştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, 1990'dan bu yana Dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor.

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