Teknoloji Instagram yeni giriş yöntemini test ediyor
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SOSYAL MEDYA

Instagram yeni giriş yöntemini test ediyor

Popüler sosyal medya devi Instagram kullanıcılarının işi bir hayli kolaylaştıracak özelliği test etmeye başladı. Ortaya atılan iddialara göre sosyal medya platformuna giriş artık daha kolay olacak.

Haber Merkezi Diğer
Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, her geçen gün yeni bir özellikle kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor.
Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, her geçen gün yeni bir özellikle kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Facebook’un kanatları altında olan Instagram, kullanıcıları için ihtiyaç duyulan ve talep edilen bazı özellikleri test etmeye başladı. Şirket şu sıralar giriş deneyimini kolaylaştıran yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Instagram giriş işlemi bu sayede kolaylaşacak.

Instagram giriş kolaylaşıyor

Shiftdelete'in haberine göre Sosyal medya uygulaması araştırmacısı Matt Navarra , kısa süre önce “Tüm Hesaplarınız için Tek Giriş” özelliğini eklediğini gösteren bir paylaşımda bulundu. Navarra, iddiasını bir ekran görüntüsünü de paylaşarak destekledi. Adından da anlaşılacağı gibi, bu özellik birden fazla Instagram hesabı olan kullanıcıların hepsini birbirine bağlamasına ve tüm bu hesaplar için aynı şifreyle oturum açmasına olanak tanıyor. Bu durum aynı zamanda farklı hesaplar arasında geçiş yapma zorluğunu ortadan kaldırıyor.

Bu özellik ile ilgili ufak bir endişe de yok değil. Bu özelliğin kullanıcılara ne zaman sunulacağı ve hesap sahiplerinin bu özelliği kaç farklı hesap üzerinde kullanacakları şimdilik bilinmiyor. Yeni özelliğin standart bir Facebook sayfasının erişimine benzer olması beklentiler arasında.

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