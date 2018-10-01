Instagram'ın yeni yöneticisi Adam Mosseri oldu

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Üzerine benzin dökülerek yakılan kadının ifadesi ortaya çıktı

Bursa'da ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından üzerine benzin dökülüp yakılarak öldürülen Şengül Vatansever'in tedavi gördüğü hastanede ölmeden önce polise verdiği ifade ortaya çıktı. Vatansever'in, ifadesinde, "Araçta beni tehdit etmeye başladı. 'Ya benim olursun ya da ölürsün’ diye bağırmaya başladı. Araçtan indiğim sırada peşimden indi. Bagajdan benzin çıkardı. Arkamdan üzerime döktü sonra da ateşledi. Ben yolda yanarken, o aracına binerek kaçtı" dediği belirlendi.