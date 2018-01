iPhone 10. yıl retrospektifi

10. iPhone 7, iPhone 7 Plus (Eylül 2016)

iPhone SE’nin tanıtılması elbette serinin devamını etkilemedi ve Apple, 2016 yılının Eylül ayında iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modellerini tanıttı. 4,7 inç ve 5,5 inçlik modellerin her ikisi de 12 MP arka kamera, 7 MP ön kamera, 2 GB RAM ve 2,34 GHz’lik 4 çekirdekli işlemcilere sahip. iPhone 7’de Home tuşu basınca duyarlı hale geldi ve iPhone 7’nin Plus modeli toza ve suya dayanıklı bir model olarak tanıtıldı. Diğer yandan iPhone 7’de tek kamera, iPhone 7 Plus’da ise çift kamera yer alıyor. Her iki modelde de 12 MP çekim kalitesi ve optik görüntü sabitleyici var. iPhone 7 Plus’ın arka kameralarından biri geniş açı, diğeri ise telefoto lens görevi görüyor. iPhone 7’nin ön kamerası ise 7 MP ve HD fotoğraf çekimi sunuyor. Ekranları kıyasladığımızda ise iPhone 7’nin ekranı iPhone 6’ya göre yüzde 25 daha parlak ve 3D Touch özelliğine sahip. 3,5mm kulaklık girişi yerine lightning girişine sahip iPhone 7 modelleri 32 / 128 / 256GB depolama seçenekleriyle satışa sunuldu ve iPhone 7 için 649/749/849 dolar, iPhone 7 Plus içinse /749/849/949 dolar fiyat etiketleri belirlendi.