iPhone 10. yıl retrospektifi

Apple, iPhone’un 10. yılına özel
iPhone X modelini salı günü yapılan etkinlikle tanıttı. 2007’den bu yana tanıtılmış tüm iPhone modellerini kısaca hatırlatmak istedik. Steve Jobs‘ın tanıttığı 1. nesil iPhone modeliyle en son çıkan iPhone X ve iPhone 8 arasında uçurumlar var. Benzer bir açıyla bakarsak, 2027’de tahmin bile edemeyeceğimiz cihazlarla karşılaşacağımız söylenebilir. 0. iPhone 2G (Ocak 2007)
9 Ocak 2007 tarihinde iPhone kelimesi resmen hayatımıza girmiş oldu. Steve Jobs'un sunumuyla Apple rüyası gerçeğe dönüştü. Cep telefonunu yeniden icat ettiklerini söyleyen Jobs, cep telefonu anlayışının tamamen değiştiğini gösteren 1. nesil iPhone'u tanıttı ve Apple'ın dünyanın en büyük şirketlerinden birisi olmasını sağlayacak adımı attı.
Çift bant GSM bağlantısına, mobil internet için GPRS ve EDGE desteğine sahip 1. nesil iPhone 3,5 inç ekran, 2 megapiksel kamera ve 4GB/8GB depolama seçenekleriyle tanıtılmıştı. Birinci nesil iPhone’un fiyatı ise depolama alanına göre sırasıyla 499 dolar ve 599 dolar idi.
1. iPhone 3G (Mart 2008)
Mart 2008’de ise Apple, iPhone’a 3G desteğini getirdi. iOS 2.0 temelli yeni iPhone 3G ile daha hızlı internet hızına kavuşurken ekran ve kamera özellikleri değişmedi. Hafıza boyutu ise 8GB ve 16GB şeklinde güncelledi. Apple, yine operatör kontratlı şekilde iPhone 3G’yi 199 dolar ve 299 dolar fiyat etiketiyle pazara sundu.
2. iPhone 3GS (Haziran 2009)
2009’a geldiğimizde iPhone ilk S takısı olan modeli iPhone 3GS’i tanıttı. Phil Schiller, S harfinin ‘Speed’ (hız) kelimesinden geldiğini söylemişti ve Apple bu takıyı bugün bile aynı serinin daha hızlı modelleri için kullanmaya devam ediyor. iPhone 3GS tanıtıldığında kontratlı yeni müşteriler için 199 ve 299 dolar, kontratlı yeni müşterilere içinse 599 ve 699 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Apple yine 3,5 inçlik 480×320 çözünürlükte dokunmatik ekran kullanmış fakat kamerayı 3 megapiksele, hafıza boyutlarını da 16 ve 32 GB’a yükseltmişti.
3. iPhone 4 (Haziran 2010)
iPhone serisindeki ilk ciddi tasarım değişikliği Haziran 2010 yılında tanıtılan iPhone 4 ile oldu. Yuvarlak/oval tasarımdan daha köşeli bir forma geçen yeni iPhone, iPhone 3GS’den yüzde 24 daha inceydi. Ayrıcai Phone 3GS’den 4 kat iyi çözünürlüğe sahip bir ekrana (960×640) sahipti. Kamera 5 MP’e, video çekim kalitesiyse HD kaliteye (720p) yükselmişti. Apple, iPhone 4 için önce 16 ve 32 GB modellerini duyurdu ve iPhone 3GS ile aynı başlangıç fiyatlarını kullandı. 2011 yılında ise iPhone 4’ün 8 GB’lık modeli tanıtıldı.
4. iPhone 4S (Ekim 2011)
iPhone ikinci S takılı modeli iPhone 4S, 2011 sonunda Apple’un yeni CEO’su Tim Cook tarafından tanıtıldı. iPhone 4S ile 14.4 Mbps mobil internet internet hızı geldi. 8 MP kamera ile 1080P video kaydı yapan iPhone 4S, A5 işlemciye sahipti ve 2 yıllık kontratlı olarak ABD’de 16 GB’lık modeli 199 dolardan, 32 GB modeli 299 dolardan, 64 GB’lık modeliyse 399 dolardan satışa sunuldu.
5. iPhone 5 (Eylül 2012)
Apple yine Eylül ayında yaptığı bir basın toplantısıyla tasarım açısından çok değişmeyen ama farkedilir derecede incelmiş bir iPhone modeli tanıttı. iPhone 5’in en belirgin özelliklerinden biri de 4 inç ekran boyutuyla önceki modellerin önüne geçmesiydi.
iPhone 4’ten yüzde 20 daha hafif, yüzde 18 daha ince olan iPhone 5 16 GB, 32 GB, 64 GB modelleriyle satışa çıktı ve 1 GB RAM kullanan ilk iPhone modeli oldu. iOS 6 temelli iPhone 5’in kontratsız fiyatları 16 GB için 649 dolar, 32 GB için 749 dolar ve 64 GB için 849 dolar olarak belirlenmişti.
6. iPhone 5S, iPhone 5C (Eylül 2013)
Apple, Eylül 2013’te iPhone 5S ile parmak izi okuyucu özelliğini kullanmaya başladı ve işlemci olarak A7’ye geçti. iPhone 5S’e ek olarak daha uygun bir fiyat etiketine sahip olan iPhone 5C modeli de pazardaki yerini aldı. Her iki telefon da 8MP kameraya sahipti ama buradaki en büyük handikap “ucuz iPhone” olarak beklenen iPhone 5C’nin pek de ucuz olmamasıydı. Kontratsız iPhone 5C fiyatı 16GB için 549 olar, 32GB içinse 649 dolar olarak açıklandı. iPhone 5S’in fiyatları ise 649 dolar (16GB), 749 dolar (32GB) ve 849 dolar (64GB) idi.
7. iPhone 6, iPhone 6 Plus (Eylül 2014)
Apple, iPhone 6 serisiyle yeniden yuvarlak/oval çerçeveye geçiş yaptı. iPhone 6 4,7 retina HD ekrana sahipken iPhone 6 Plus 5,5 inç ekran ile tanıtıldı ve her iki model de 8 MP arka kamera, A8 işlemciyle satışa sunuldu. Depolama alanında 16 GB, 64 GB ve 128 GB alternatiflerini sunan Apple, iPhone 6’da kontratsız 649 dolar, 749 dolar, 849 dolar; iPhone 6 Plus’ta ise 749 dolar, 849 dolar ve 949 dolar fiyat etiketlerini kullandı.
8. iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE (Eylül 2015)
2015 Eylül’ünde Apple, 4.7 inç ekrana sahip iPhone 6S ve 5,5 inç ekrana sahip 6S Plus ile sahneye çıktı. 5.5″inç boyutlarında retina ekrana sahip olacak. Çoklu dokunma özelliğini 3D Touch olarak anmaya başlayan Apple’ın yeni iPhone modelleri 64 bit A9 işlemciyle ve 4K video çekebilen 12 MP’lik iSight ön kamerayla güçlendirildi.
Apple, iPhone 6S ve iPhone 6S Plus için 16/64/128GB depolama seçeneklerini kullandı ve sırasıyla 649/749/849 dolar ile 749/849/949 dolar fiyat etiketiyle satışa sundu.
9. iPhone SE (Mart 2016)
Apple, Mart 2016’da ilginç bir çıkış yaptı ve iPhone SE adında sıralı serilerden bağımsız bir model tanıttı. Tasarım açısından iPhone 5S ile neredeyse birebir aynı olan iPhone SE, teknik özellikler bakımından iPhone 6 kadar güçlü bir model olarak tanıtıldı. A9 işlemci ve M9 hareket işlemcisine sahip olan SE’Nin grafik işlemcisi iPhone 6S ile aynı idi. 12 MP iSight kameralı 4 inç ekranlı modelde NFC çipi de eklenmişti. iPhone SE’nin fiyatı ise ABD’de 399 ve 499 dolar olarak açıklanmıştı.
10. iPhone 7, iPhone 7 Plus (Eylül 2016)
iPhone SE’nin tanıtılması elbette serinin devamını etkilemedi ve Apple, 2016 yılının Eylül ayında iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modellerini tanıttı. 4,7 inç ve 5,5 inçlik modellerin her ikisi de 12 MP arka kamera, 7 MP ön kamera, 2 GB RAM ve 2,34 GHz’lik 4 çekirdekli işlemcilere sahip.
iPhone 7’de Home tuşu basınca duyarlı hale geldi ve iPhone 7’nin Plus modeli toza ve suya dayanıklı bir model olarak tanıtıldı. Diğer yandan iPhone 7’de tek kamera, iPhone 7 Plus’da ise çift kamera yer alıyor. Her iki modelde de 12 MP çekim kalitesi ve optik görüntü sabitleyici var. iPhone 7 Plus’ın arka kameralarından biri geniş açı, diğeri ise telefoto lens görevi görüyor. iPhone 7’nin ön kamerası ise 7 MP ve HD fotoğraf çekimi sunuyor.
Ekranları kıyasladığımızda ise iPhone 7’nin ekranı iPhone 6’ya göre yüzde 25 daha parlak ve 3D Touch özelliğine sahip. 3,5mm kulaklık girişi yerine lightning girişine sahip iPhone 7 modelleri 32 / 128 / 256GB depolama seçenekleriyle satışa sunuldu ve iPhone 7 için 649/749/849 dolar, iPhone 7 Plus içinse /749/849/949 dolar fiyat etiketleri belirlendi.
11. iPhone 8, iPhone X (Eylül 2017)
Apple, 10. yılına özel yeni iPhone modelini/modellerini dün tanıtı ve basına sızan bir çok bilgiyi doğrulamış oldu. iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X modellerini tanıtan Apple’ın en büyük yeniliği FaceID oldu. iPhone 8 modellerinde klasik olarak donanım güncellemelerine ağırlık veren ve tasarım anlamında çok fazla değişiklik yapmayan Apple, iPhone X’te ‘Home’ tuşunu kaldırdı ve çerçevesiz tam ekran tasarımlı bir model ile karşımıza çıktı. Yüz tanıma/tarama özelliği olan FaceID de sadece iPhone X’e özel ve parmak tarama özelliğini ikame etmiş oluyor.