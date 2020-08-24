Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Teknoloji Japonlar tuvaletin de teknolojiğini üretti
ÜRÜN HABERLERİ

Japonlar tuvaletin de teknolojiğini üretti

Türkiye'de teknoloji denince akla gelen ilk ülkelerden biri olan Japonya şimdi de tuvaletlere el attı. Ülkede yapılan yeni nesil tuvaletler kullanılmadığı zaman dışarıdan görülebilirken kullanım anında buzlanarak opak hale bürünüyor, kullanım sonunda eski haline geri dönüyor.

Haber Merkezi AA
Kabinler kullanıma göre renk değiştiriyor
Kabinler kullanıma göre renk değiştiriyor

Birçok yeniliği hayatımıza sokan Japonların yeni tasarımı teknolojinin entegre edildiği tuvaletler oldu. Sokaklarda bulunan kabinleri kullanım anı ve boş olduğunda farklı gösteren tasarım büyük ilgi çekti.

Japonya’nın başkenti Tokyo’da boş durumdayken içerisinin görülebildiği, kullanım anında ise cam duvarları buzlanan umumi tuvaletler, teknoloji ile şeffaflığı buluşturdu.

  • Hem şeffaflığı hem de mahremiyeti buluşturan mimari ile iç mekan temizliği ve güvenlik sorunu gibi konularda şüpheler giderilerek umumi tuvaletlerin kullanım sıklığının artırılması hedeflendi.

Nippon Vakfı, "eşsiz tuvaletler" mottosuyla halka açık tuvaletlerin yeniden tasarımı kapsamında yürüttüğü "Tokyo Toilet" projesinde, 16 ünlü mimarı bir araya getirdi.

Tokyo’nun yoğun iş ve ticaret merkezlerinden Şibuya semtinin 17 ayrı noktasındaki parklarda inşa edilecek tuvaletlerin kullanıcılara hijyen ve şeffaflık sağlaması amaçlanıyor.

Kullanım anında görüntü değişiyor.

Hedef hem hijyen hem de güvenlik

  • Proje kapsamında Japon mimar Ban Şigeru, umumi tuvaletlerin hijyenik olmayabileceği veya içeride birinin gizlice bekleyebileceği gibi toplum zihninde yerleşik şüpheleri ortadan kaldırmayı amaçladı.

Bu vizyonla hareket eden Japon mimar, dışarıdan bakıldığında iç kısmı görülebilen ve kullanıcının kapıyı içeriden kilitlemesiyle dışarıdan görünmez bir kabin tasarladı.

Şibuya'nın Tomigaya semtindeki Yoyogi Fukamaçi Mini ve Haru-no-Ogawa parklarında açılan yeni tasarım rengarenk tuvaletler Tokyo halkının kullanımına sunuldu.

AA
Kabinlerden biri

Japonya uzaya asansör döşüyor
TEKNOLOJİ
Japonya uzaya asansör döşüyor

Saydamlık ve opaklık kapı kilidine bağlı

Şeffaf camlı tuvalet kabinlerinin içi boş durumdayken dışarıdan rahatlıkla görülebiliyor. Boş mekanı dışarıdan gözlemleyebilen kullanıcı, ihtiyacını görmek için kapıyı açarak kabine giriyor.

  • Kapının içeriden kapatılarak kilitlenmesiyle, kabinin saydam cam duvarları bir anda buzlanarak opak hale bürünüyor ve tuvaletin iç oda kısmı görünmez oluyor. Donuklaşan camlar, kullanıcının ihtiyacını gidererek kapının kilidini yeniden açmasıyla, eski şeffaf ve saydam haline geri dönerek bir sonraki kullanıcısını bekliyor.

AA
Akşam saatlerinde böyle görüntülendi.

Saydam duvarların, hem mekanın temiz hem de içeride birinin olup olmadığı sorusunu ortadan kaldırarak umumi tuvaletlerin kullanım oranını yükseltmesi öngörülüyor.

Birbirinden farklı renklendirilmiş mekanlarda kadın, erkek tuvaletleri ve bakım odaklı 3 farklı ihtiyaç noktası bulunuyor.

Kadın ve erkek tuvaletinde alafranga klozet ve lavabo bulunurken, daha genişçe olan bakım tuvaletinde bunların yanı sıra alt değiştirme ünitesi, çocuk koltuğu da yer alıyor.

Japon yapmış: Dünyanın en hızlı bilgisayarı Fugaku
TEKNOLOJİ
Japon yapmış: Dünyanın en hızlı bilgisayarı Fugaku
Abone Ol Google News
Ben böyle bir şey görmedim!

Ben böyle bir şey görmedim!

​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TVNET'e açıklama yaptı.
Faturalaraçifte indirim gelecek

Faturalara
çifte indirim gelecek

​Tarihi keşif sonrası indirim kapıları da aralanıyor.
Altında petrol var!

Altında petrol var!

Doğal gaz keşfi sonrası Sivas'tan ilginç çağrı..
Fenerbahçe'de<br> korona vakası

Fenerbahçe'de
korona vakası

​Bir futbolcunun testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Bahçeli'den doğal gaz keşfiyle ilgili önemli açıklama.
'Feda' diyen <br>tek futbolcu

'Feda' diyen
tek futbolcu

Bir isim dışında kimse indirimi kabul etmedi.
Sosyal medyayı sallayan görüntü

Sosyal medyayı sallayan görüntü

​Ayasofya Camii'nde protez bacaklarıyla namaz kıldı.
Normalleşme<br>desteği verilecek

Normalleşme
desteği verilecek

Kısa çalışma ödeneğinde yeni dönem başlıyor.
Anlaşma sağlandı

Anlaşma sağlandı

Yeni transferin sözleşme detayları belli oldu.

'Dere yatağında sıfır giriş bina yasaklanmalı'
Hızla ilerliyor!

Hızla ilerliyor!

6 mahalle boşaltıldı havadan müdahale başladı.
O kurşun<br>benim için onurdur

O kurşun
benim için onurdur

4 yıldır vücudunda hainlerin sıktığı mermiyle yaşıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.