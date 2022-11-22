Teknoloji JAXA Aya insansız uzay aracı indirme görevinde başarısız oldu
BİLİM

JAXA Ay'a insansız uzay aracı indirme görevinde başarısız oldu

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), bir ABD roketi ile yörüngeye fırlatılan mini insansız uzay aracı Omotenashi’nin Ay’a iniş görevinde başarısız olduğunu açıkladı.

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Haber Merkezi İHA
JAXA Aya insansız uzay aracı indirme görevinde başarısız oldu
JAXA

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), geçtiğimiz hafta bir ABD roketi ile yörüngeye fırlatılan mini insansız uzay aracı Omotenashi’nin Ay’a iniş görevinde başarısız olduğunu duyurdu.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) Orion Uzay Aracı’nı yörüngeye taşımak üzere fırlatılan Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketi tarafından taşınan mini uzay aracının, güneş enerjisi elde etmesine olanak tanıyan sistemindeki bir arıza nedeniyle kendini şarj edemediği bildirildi. Dün gece itibarıyla sistem arızasında bir gelişme sağlayamayan JAXA’nın bu nedenle görevi askıya aldığı ifade edilirken, Omotenashi’nin ilerleyen dönemde yeni görevlerde kullanılmasının planlandığı öğrenildi.

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İstikrarlı iletişim kurulamamıştı

Geçtiğimiz hafta, 11 santimetre uzunluğa, 24 cm genişliğe ve 37 cm yüksekliğe sahip mini uzay aracı Omotenashi, SLS roketi ile yörüngeye fırlatıldıktan sonra roketten başarıyla ayrılarak Ay’a doğru yol almaya başlamıştı. Ancak JAXA, uzay aracı ile istikrarlı iletişim kurulamadığını duyurmuştu. Omotenashi’nin görevini başarılı bir şekilde tamamlaması halinde, Japonya’nın eski Sovyetler Birliği, ABD ve Çin’in ardından ay yüzeyine uzay aracı indiren dördüncü ülke olması bekleniyordu.

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