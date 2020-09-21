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Teknoloji Jüpiter büyüklüğünde bir gezegen keşfedildi
BİLİM

Jüpiter büyüklüğünde bir gezegen keşfedildi

Uzay araştırmalarının artışıyla birçok yeni gezegen de uzay gözlemcilerinin radarına takılıyor. Gök bilimciler, şimdi de dev bir dönen gezegen keşfetti. Keşif ile ilgili en önemli ayrıntı ise ölen yıldızların yörüngesindeki gezegenlerin bu yıldızlar olmadan da hayatta kalmayı başarabildiğini gösteriyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak AA
Nasa.gov
Nasa.gov

Keşfedilen gezegen ölen bir yıldızın yörüngesinde dönerken keşfedildi. Bu ise başka bir buluşu daha tetikledi: Daha önce ölen bir yıldızın yörüngesinde kendi yaşamını idame ettirebilen bir gezegene rastlanmamıştı.

  • ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) basın açıklamasına göre, uluslararası uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından beyaz cüce WD 1856+534'ün yörüngesinde keşfedilen Jüpiter büyüklüğündeki gezegen WD 1856 b olarak adlandırıldı.

Dünya'dan 80 ışık yılı uzaklıkta, Ejderha takımyıldızında yer alan gezegenin, soğuk yıldızının çevresindeki dönüşünü 34 saatte tamamladığı belirtildi.

DHA
Arşiv

Üçlü bir yıldız sistemine ait

Beyaz cüce WD 1856+534'ün, üçlü bir yıldız sistemine ait ve yaklaşık 10 milyar yıl yaşında olduğu hesap edildi.

  • Wisconsin-Madison Üniversitesinde görevli gök bilimci Andrew Vanderburg, "WD 1856 b, cüce yıldıza bir biçimde çok yakın ve tek parça halinde kalmayı başarmış. Beyaz cücenin oluşum süreci, yakınındaki gezegenleri imha eder, sonrasında çok yakınlaşan herhangi bir şey de genellikle yıldızın muazzam çekim gücüyle parçalanır.

WD 1856 b'nin bu akıbetlerden birini yaşamadan şu an bulunduğu konuma nasıl geldiğine ilişkin hala çok sayıda soru işareti var." değerlendirmesini yaptı.

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