Kazak yollarında yeni teknoloji: Müzikli şerit uygulanması başladı

Görme engelli psikoloğun araba tutkusu dikkat çekti

Geçtiğimiz günlerde E-Garaj'dan Emir Tunçyürek'in programına konuk olan Levent Karadöl hikayesiyle dikkat çekiyor. Görme engelli Levent Karadöl otomobiller konusundaki bilgisiyle izleyenleri kendine hayran bıraktı. 7 aylıkken geçirdiği menenjit ile görme duyusunu kaybeden Karadöl çocukluğundan beri arabalara aşık. Aynı zamanda bir hastanede psikolog olarak da çalışan Karadöl'ün hayatı birçok engelli için de ilham kaynağı.