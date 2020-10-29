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Kazak yollarında yeni teknoloji: Müzikli şerit uygulanması başladı

Kazakistan'da kara yollarında trafik güvenliğini sağlamak amacıyla "müzikli şerit" teknolojisi uygulanmaya başlandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Ulusal otoyol şirketi "KazAvtoJol"dan yapılan açıklamada, trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik yeni teknolojilerin kullanılmaya başlandığı belirtildi.

  • Açıklamada, Nur Sultan-Şuçinsk otoyolunda "müzikli şerit" pilot projesinin uygulanmaya başladığı, projenin amacının yolun tehlikeli bölümlerinde araç hızının düşürülmesini sağlamak olduğu aktarıldı.

Ülkede ilk kez böyle bir teknolojinin kullanıldığına işaret edilen açıklamada, "Otomobilin 90 kilometre hızla gitmesi durumunda şeridin müzik sesi değişiyor, dolayısıyla bu, sürücünün dikkatini hızı düşürmeye çekiyor." denildi.

Açıklamada, gelecek yıl ülkenin diğer kara yollarında da "müzikli şerit" projesinin uygulanacağı kaydedildi.

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