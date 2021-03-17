Kırk bin takım başvurdu​

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenecek yarışmalara yaklaşık 40 bin takım başvurdu. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “TEKNOFEST2021 az önce bir dünya rekoru daha kırdı! TEKNOFEST2020’nin kırdığı dünya rekorunun da 2 katından fazlasına çıkarak! 40 bine yakın takım yarışmalarımıza başvurdu! Dünyanın en büyük yüksek teknoloji yarışma platformu #TEKNOFEST #MilliTeknolojiHamlesi” ifadelerini kullandı. TEKNOFEST’e başvurular dün itibarıyla sona erdi.

21 EYLÜL’DE BAŞLAYACAK