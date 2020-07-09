Kızının akülü araba hayalini atık malzeme ile gerçekleştirdi

Hiçbir kodlama bilgim ve eğitimim yoktu. Evimizde ihtiyaçlardan doğan sebeplerden dolayı icat yapmaya başladım. Ayran yapabilmek için yoğurt dövme makinesine ihtiyaç oldu. Ben de bunun icadını yaptım. Sonra ihtiyaçlar devam etti ve benim icatlarım da bununla birlikte devam etti ama ailemde biraz tedirginlik vardı. Bunun sebebi fazla ders çalışamayıp, devamlı icatlar üzerinde çalışmam. O yüzden ailem bu konudan pek memnun değil. Gelecekte bir iş sahibi olamayacağımdan korkuyorlar. Aslında ben de korkuyorum. Çünkü gerekli desteği bulamıyorum. Mekatronik mühendisliği okuyarak bu icatlarıma devam etmek istiyorum.