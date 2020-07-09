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Teknoloji Kızının akülü araba hayalini atık malzeme ile gerçekleştirdi
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Baba 2 bin liralık akülü aracı 30 liraya mal etti

Kızının akülü araba hayalini atık malzeme ile gerçekleştirdi

Elektrik teknisyeni baba kızının akülü araç istemesi üzerine kolları sıvayıp atık malzemeleri topladı. Topladığı malzemeler ile akülü araç yapan babanın arabası dükkanlardan alınandan da farklı. En temel özelliği ise yenilebilir enerji olan güneş enerjisi ile aküsünü sarj edebilmesi.

Haber Merkezi İHA
Kızına akülü araç yaptı.
Kızına akülü araç yaptı.

Balıkesir’in Manyas ilçesinde bir elektrik teknisyeni atık malzeme ve materyalleri değerlendirerek, drone ve akülü iki tane araba imal etti.

  • Manyas Atatürk Mahallesinde ikamet eden ve Bandırma’da özel bir rüzgar enerji santralında çalışan 38 yaşındaki Mustafa Süner hurdacılardan temin ettiği materyalleri değerlendirerek, kızına güneş enerjisiyle çalışan adet akülü araba imal etti.

Evinin bodrum katında bir odayı atölyeye döndüren Süner burada boş vakitlerinde hurdacılardan temin ettiği materyallerden çeşitli elektrikli ve elektronik araçlar üretiyor.

İHA
Kızının akülü araba hayalini gerçekleştirdi

30 liraya halletti piyasa değeri 2 bin tl

Elektrik teknisyeni Mustafa Süner güneş enerjisiyle şarj edilen akülü araç için ise

  • "Bu aracı 30 liraya hurdacıdan aldım, hurda şeklindeydi, hiçbir şekilde yürür durumda değildi. Direksiyonu, bataryaları, tekerlekleri eksikti, bu aracın en önemli özelliği güneş paneli ile kendi kendini şarj etmesidir.

İHA
Araç güneş enerjisi ile çalışıyor.

Güneş panelinden aldığı enerjiyi, elektronik kart sayesinde aküye iletiyor, ekstra şarj etmemize gerek kalmıyor. Babasının kendisine akülü araba yapmasından mutlu olan 8 yaşında ki kızı Zeynep Süner ise

“Babama teşekkür ediyorum, canım sıkıldığı zaman, hava güzel olduğu zaman bunu sürüyorum” dedi.

İmkansızlık mucit yaptı: Kaynak suyundan elde etti
FOTOĞRAF 8
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Köyceğiz Anadolu İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencisi Ramazan Kargılı, Köyceğiz ilçe merkezine 50 kilometre mesafedeki Kozluca mevkisinde ailesiyle yaşıyor. Bir vadinin içindeki tek evde elektrik yok. En yakın bakkal 30 kilometre uzaklıktaki Pınarköy'de. Köyceğiz'de yatılı okuyan, okul dışındaki zamanlarını babası Yakup (46), annesi Firdevs (42) ve kardeşi İsa (7) ile geçiren Ramazan, elektrik sorununu az da olsa dinamo ile çözdü.
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Evin yakınındaki kaynak suyunun önüne yapılan depo dolduğunda su bırakılıyor ve düzenekle evdeki lambalar yanıyor. Aile günde yaklaşık 4 saat elektrikten faydalanabiliyor.
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İlkokul yıllarında icatlar için çalışmaya başladığını söyleyen Ramazan Kargılı, Ben mecburiyetten mucit oldum. Hayatımız burada az miktarda akan kaynak suyuna bağlı. Enerjiyi oradan sağlıyoruz. Su yetersiz olduğu için televizyon ve buzdolabı çalıştıracak kadar elektrik üretemiyoruz dedi.
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Güneş enerjisi ile çalışan çapa makinesi, su ile çalışan ağaç kesme makinesi, annesine kolaylık olsun diye yoğurt dövme ve biber ezme makinesi, plastik yoğurt kovasından süpürge de icat eden Ramazan, ihtiyaçlardan icatların doğduğunu söyledi.
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Kargılı, şu şekilde açıklamada bulundu:
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Hiçbir kodlama bilgim ve eğitimim yoktu. Evimizde ihtiyaçlardan doğan sebeplerden dolayı icat yapmaya başladım. Ayran yapabilmek için yoğurt dövme makinesine ihtiyaç oldu. Ben de bunun icadını yaptım. Sonra ihtiyaçlar devam etti ve benim icatlarım da bununla birlikte devam etti ama ailemde biraz tedirginlik vardı. Bunun sebebi fazla ders çalışamayıp, devamlı icatlar üzerinde çalışmam. O yüzden ailem bu konudan pek memnun değil. Gelecekte bir iş sahibi olamayacağımdan korkuyorlar. Aslında ben de korkuyorum. Çünkü gerekli desteği bulamıyorum. Mekatronik mühendisliği okuyarak bu icatlarıma devam etmek istiyorum.
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TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, mucit Ramazan'ı aradı ve destek sözü verdi. Ayrıca Ramazan'ın yaptığı icatlar mühendisler tarafından test edilecek ve uygun görülmesi halinde genç mucit adına patent alınacak.
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Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ise, Ramazan'ı ileride iyi bir yerlerde göreceğime yürekten inanıyorum. Kendisiyle gurur duyuyorum. Her türlü ihtiyacında destek olacağımızdan şüphesi olmasın ifadelerini kullandı.
İmkansızlık mucit yaptı: Kaynak suyundan elde etti
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde elektriği olmayan evde ailesiyle birlikte yaşayan lise öğrencisi Ramazan Kargılı (18), kaynak suyundan elde ettiği enerjiyle su ve güneşle çalışan elektrikli aletler icat etti. Bidondan müzik sistemi de yapan Ramazan'ın hayali Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nda (TUBİTAK) görev almak. TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Ramazan Kargılı'yı arayıp, destek sözü verdi.


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