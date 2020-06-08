Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Teknoloji Koronavirüsün etkilerini yazılımla ölçecekler
BİLİM

Koronavirüsün etkilerini yazılımla ölçecekler

Ege Üniversiteli bilim ekibi tarafından hazırlanan ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından destek almaya hak kazanan “Covid-19’da Bilgisayarlı Tomografi Yazılımlarının Geliştirilmesi” projesi kapsamında geliştirilecek olan yazılım ile korona virüs hastalığının tanısı, hastalığın evresi, teşhisi hastalığın yayılımı ve olası ikinci dalganın oluşma ihtimali engellenecek.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

  • Oxford Üniversitesinden istifa ederek çalışmalarını Ege Üniversitesi (EÜ) çatısı altında sürdüren Dr. Özkan Doğanay, yüksek lisans öğrencisi Nur Ekenel ile tıp fakültesi öğrencileri Belkıs Aysu Özbek ve Ceren Yürümez’in birlikte hazırladığı “Covid-19’da Bilgisayarlı Tomografi Yazılımlarının Geliştirilmesi” isimli proje, TÜBİTAK’tan destek almaya hak kazandı.

Covid-19’un etkilerinin incelenmesi için tanısal bilgiler sağlayan bilgisayarlı tomografinin (BT) önemli olduğunu ve kullanımının her geçen gün arttığını ifade eden Dr. Doğanay, “Her ne kadar sağlık çalışanlarımız özveri ile hastalıkla mücadelede ellerinden geleni yapsalar da bilgisayarlı tomografiye artan talep nedeni ile normale kıyasla 10 kata kadar artan bir yoğunluk yaşanmaktadır. Bu sebeple, ekibimizle birlikte radyologların ve göğüs hastalıkları uzmanlarının artan iş yükünü azaltmak ve hastalığın erken tanı ve teşhisini hızlandırmak adına yazılımlar geliştiriyoruz. Bu yazılımların,

BT görüntülerini saniyeler içinde analiz ederek Covid-19 pnömonisinin akciğerlerde oluştuğu tahribatın ölçülmesine imkan sağlaması hedeflenmektedir. Proje ile yüksek lisans öğrencimiz Nur Ekenel, tıp fakültesi öğrencilerimiz Belkıs Aysu Özbek ve Ceren Yürümez, TÜBİTAK’ın açmış olduğu Star Araştırmacı bursuyla ödüllendirildi” dedi.

Ekip, TÜBİTAK'tan destek aldı.


Covid-19 ikinci dalgasını geciktirilebilir


Geliştirecekleri yazılımın hastalığa tanı koymada önemli olduğunun altını çizen Dr. Doğanay, şunları söyledi:

  • “Geliştireceğimiz yazılım hastalığın hangi evrede olduğunu saptayabilecek kantitatif tayin içerecektir. Bizim geliştireceğimiz yazılımlar kısa sürede, bilgisayarlı tomografi verilerini kullanarak tanı koyabilir hale gelecek. Türkiye ve dünya genelinde normalleşme sürecinde var olan hastaların teşhisi çok önemlidir. Böylece hastalığın tekrar yayılması engellenebilir ve olası bir ikinci dalga geciktirilebilir, hatta ikinci dalganın oluşma ihtimali ortadan kalkabilir.

Buna ek olarak geliştireceğimiz yazılımlar hastalığın akciğerde yayılışını üç boyutlu olarak görmemize olanak sağlayacak ve hastalığın ciddiyetini ve gelişimini izleyebileceğiz. Yazılımlardan elde edilen rapor ile iş yükünü azaltarak doktorlarımıza yardımcı olmayı hedefliyoruz. Bu sayede teknik bilgisi göğüs BT’sini okuyabilen radyologlar kadar yeterli olmayan diğer branşlardan hekimlerimiz de bu yazılımdan rahatlıkla yararlanabilecekleri bir platforma aktarmayı hedefliyoruz.

Bahsettiğimiz yazılım programı için uyguladığımız teknikler aynı şekilde BT görüntüleriyle incelenebilen birçok hastalıkta uygulanabilir olacak. Dünya Sağlık Örgütü ve diğer birçok kaynakta da açıklandığı üzere yakın zamanda Covid-19 hastalığının dünyadan tamamen yok olması beklenmemektedir. Dolayısıyla Covid-19 hastalığının etkileri azalsa bile geliştirdiğimiz yazılımı diğer akciğer hastalıklarının tespiti ve analizinde kullanmaya devam edebileceğiz.

  • Geliştirdiğimiz bu tür yazılımlar, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) gibi heterojen akciğer hastalıklarında ve akciğer kanserinde kullanılabilecektir."

Bilim Teknoloji Kurulu 5 stratejik alanda çalışma başlattı
TEKNOLOJİ
Bilim Teknoloji Kurulu 5 stratejik alanda çalışma başlattı


Akciğer görüntüleme teknikleri

Dr. Özkan Doğanay, Ege Üniversitesi bünyesinde Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ın destekleriyle kurulan “Fonksiyonel Akciğer Görüntüleme Laboratuvarları”nda, akciğer hastalıklarının erken tanı ve teşhisi için görüntüleme teknikleri geliştiriliyor. Fonksiyonel Akciğer Görüntüleme Laboratuvarlarında; fizik, makina mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, biyoloji, yazılım mühendisliği ve kimya mühendisliği gibi farklı alanlardan beş doktora öğrencisi, bir yüksek lisans öğrencisi ve iki lisans öğrencisi ile ülkemizde ve dünyada ilk sayılacak akciğer görüntüleme teknikleri üzerinde çalışıyor. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da proje ekibini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Abone Ol Google News
THYden yüzde 40 indirim

THY'den yüzde 40 indirim

​Hem kahramanlar hem de beraberindeki 3 kişi için geçerli.
Tartışılan büst kaldırıldıiki müdür görevden alındı

Tartışılan büst kaldırıldı
iki müdür görevden alındı

​Dizi karakterini Ertuğrul Gazi yaptılar!
Bu da İYİ Parti kaçağı

Bu da İYİ Parti kaçağı

​İşte Akşener'in sağ kolu Türkkan'ın kaçak fabrikası ve çiftliği.
Hala ciddiye almayanlar var

Hala ciddiye almayanlar var

​Koronadan hayatını kaybeden 27 yaşındaki gencin son videosu.
Türkiye'nin gururu sefere hazırlanıyor

Türkiye'nin gururu sefere hazırlanıyor

​Boğaz'dan geçerken sökülen kuleler yerine yerleştiriliyor.
Taslak hazır

Taslak hazır

​İş yeri açma ve çalışma ruhsatlarıyla ilgili önemli değişiklikler geliyor.
ABD'nin utanç tarihi

ABD'nin utanç tarihi

​Siyahilere uygulanan ayrımcılığın ikonik fotoğrafları.
Yanan ormanlar eski haline dönüyor

Yanan ormanlar eski haline dönüyor

​"Arap şeyhleri için arazi açılıyor" diyenleri utandıracak haber.
BAE bu savaşı kazanamaz!

BAE bu savaşı kazanamaz!

Hafter'e silah yağdıran BAE büyük darbe aldı.
Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Mahkemenin bilirkişi skandalı.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
ABD geride tozunu bırakmıyor

ABD geride tozunu bırakmıyor

​Katil polisin bağlı olduğu polis departmanı bile kapatılıyor.
7 ilde ücretsiz arazi

7 ilde ücretsiz arazi

Erdoğan'ın talimatı ile 14 bin dekar arazi belirlendi.
Birkaç hafta<br>içinde başlıyor

Birkaç hafta
içinde başlıyor

​İsrail Başbakanı Netanyahu'dan alçak açıklama.
Bu sabah başladı

Bu sabah başladı

İstanbul'daki trafik yoğunluğu yüzde 27 'ye ulaştı.
Kanlar içinde<br>yerde bulundu

Kanlar içinde
yerde bulundu

​İstanbul'da şaşırtan olay: Polis kameraları inceliyor.
13 ilde<br>FETÖ soruşturması

13 ilde
FETÖ soruşturması

74 kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.