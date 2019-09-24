Teknoloji Korsan yayın yapan beoutQ için Arabistan merkezli iddiası
BİLİM İŞ DÜNYASI

Korsan yayın yapan beoutQ için 'Arabistan merkezli' iddiası

beIN Media Group tarafından yayın hayatına geçirilen bir internet sitesinin iddiasına göre, merkezi Suudi Arabistan'da bulunan korsan yayın platformu beoutQ, faaliyetlerini yine merkezi uydu sağlayıcısı Arabsat aracılığıyla yürütüyor.

Haber Merkezi AA
beoutQ
beoutQ

beIN Media Group tarafından faaliyete geçirilen internet sitesinde yer alan bilgilere göre merkezi Suudi Arabistan'da bulunan korsan yayın platformu beoutQ, faaliyetlerini yine merkezi uydu sağlayıcısı Arabsat aracılığıyla yürütüyor.

https://beoutq.tv adresli internet sitesi, beoutQ'nun korsan yayıncılık faaliyetlerine dair bir dosyayı kamuoyuyla paylaştı.

İnternet sitesinde yer alan bilgilere göre, 2017 yılında piyasaya çıkan beoutQ'nun şimdiye kadar milyarlarca dolar değerinde premium spor ve eğlence içeriğini yasa dışı olarak yayımladığı iddia ediliyor.

  • Sitede yer verilen iddialara göre, korsan yayın sitesi beoutQ, yayınlarını Riyad merkezli uydu sağlayıcısı Arabsat üzerinden gerçekleştiriyor.

Sitede ayrıca Suudi Arabistan'ın beIN Media Group'tan gelen bütün itirazlara karşı mahkeme yolunu kapattığı da vurgulanıyor.

Katar ambargosu

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'dan oluşan 4 ülke, 2017'de Katar'ı teröre destek vermek ve İran ile çok yakın ilişki içinde olmak suçlamasıyla hava, kara ve denizden ambargo altına almıştı. Katar ise hiç bir kanıt olmadığını belirterek, bütün iddiaları reddetmişti.

Thomas Cook iflas etti: Yunanistan'da 50 binden fazla turist mahsur kaldı
EKONOMİ
Thomas Cook iflas etti: Yunanistan'da 50 binden fazla turist mahsur kaldı

Rusya'ya seyahatte e-vize dönemi
EKONOMİ
Rusya'ya seyahatte e-vize dönemi

Kuşadası Limanı'na 3 dev gemi birden yanaştı, bölge esnafı sezonun son haftalarında bayram etti
EKONOMİ
Kuşadası Limanı'na 3 dev gemi birden yanaştı, bölge esnafı sezonun son haftalarında bayram etti
Erdoğan BMde konuştu

Erdoğan BM'de konuştu

'Suriye krizini sona erdirmenin zamanı gelmiştir'
İlk adım atıldı

İlk adım atıldı

​ABD'de Trump'ın azledilmesi için girişimde bulunuldu.
İsrail neresi?

İsrail neresi?

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM kürsüsünden dünya liderlerine sordu.
En çok Türkiye etkilenir

En çok Türkiye etkilenir

Bakan Çavuşoğlu, İdlib'de yaşanan felakete dikkat çekti.
Erdoğan'dan<br>Aylan bebekli uyarı

Erdoğan'dan
Aylan bebekli uyarı

​'Unutmayın ki bir gün aynı durum sizlerin de başına gelebilir'
Çin ve İran'ı<br>tehdit etti

Çin ve İran'ı
tehdit etti

​ABD Başkanı Trump, BM Genel Kurulu'nda konuştu.
'Türkler gösterişe <br>Araplar alışverişe geliyor'

'Türkler gösterişe
Araplar alışverişe geliyor'

Halk rahatsız olsa da Nişantaşı ve Fatih esnaf çok memnun
Mehmetçik 10 km derinliğe ulaştı

Mehmetçik 10 km derinliğe ulaştı

​Güvenli bölge devriyeleri güneyde Suluk mevkiine dayandı.
Hepsi yıkıldı

Hepsi yıkıldı

​Hazine arazisindeki yapıya 'satılık' tabelası asmışlar.
F-16'lar Suriye'de

F-16'lar Suriye'de

​Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar Fırat'ın doğusunda uçtu.
1 kilometrelik<br> yarık oluştu

1 kilometrelik
yarık oluştu

​Bilinçsiz su kullanımı tarım arazilerini tehdit ediyor.
Şehit yakınları HDP ilçe binasına yürüdü

Şehit yakınları HDP ilçe binasına yürüdü

PKK'nın şehit ettiği sivillerin aileleri HDP'lilere tepki gösterdi.
Yöneticilere soruşturma

Yöneticilere soruşturma

İngiliz Hükümeti iflas sonrası harekete geçti.
PKK'nın 20 yıllık arşivi ele geçirildi

PKK'nın 20 yıllık arşivi ele geçirildi

Ele geçirilen bilgisayarda yapılan incelemede ortaya çıktı.
Tüm Türkiye'deki acil toplanma alanları

Tüm Türkiye'deki acil toplanma alanları

Mahallenizdeki acil toplanma alanlarını öğrenebilirsiniz.
657'de<br>güncelleme şart

657'de
güncelleme şart

Memurların TikTok sevdası bitmiyor, hukukçulara göre kanun değişmeli.
Kiraya veriliyor

Kiraya veriliyor

Haydarpaşa ve Sirkeci garları için karar alındı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.