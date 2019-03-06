Teknoloji Küresel şirketlerin gözü dijital yayın pazarında
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Küresel şirketlerin gözü 'dijital yayın' pazarında

Dizi ve filmlerin internet ortamında izlenmesine imkan veren dijital platformların sayısının çoğalması, küresel teknoloji devlerinin bu alana olan ilgisini artırıyor.

Haber Merkezi AA
Online dizi ve film platformları internetin hızlanması ile birlikte hızla büyümeye devam ediyor.
Online dizi ve film platformları internetin hızlanması ile birlikte hızla büyümeye devam ediyor.

Son günlerin popüler yerli filmlerinden "Organize İşler: Sazan Sarmalı"nın yapımcısı Necati Akpınar'ın, filmin internetten yayını konusunda küresel bir firmayla anlaşması, internet tabanlı yayın yapan platformlardaki artış konusunu gündeme getirdi.

Medya içeriklerinin bu tip platformlarda izleyiciyle buluşması yeni ve karlı bir yatırım alanı oluştururken, teknolojinin farklı alanlarında faaliyet gösteren çok uluslu firmalar da bu alanla ilgilenmeye başladı.

Dünyanın en büyük teknoloji firmalarından Apple, gelecek dönemde telefon satışına bağlı büyümeyi hedeflemediklerini, bu ay içinde dijital yayın platformu pazarına girmeyi amaçladıklarını açıkladı. Böylece söz konusu firma, dijital yayın alanında yatırımları bulunan Netflix, Amazon Prime, Hulu gibi şirketlere rakip olacak.

Ayrıca The Walt Disney Company'nin de "Disney+" (Disney Plus) adını verdiği platformla nisan ayında dijital yayın pazarına girmesi bekleniyor.

Küresel oyuncular yerelde rekabeti artırıyor

Dijital yayın platformlarına yönelik Türk izleyicisinin ilgisinin de artması küresel firmaların dikkatini çekti.

Özellikle Netflix'in Türkiye pazarına girmesiyle yurt içinde rekabeti artırırken, bu durum yerli dijital yayın platformlarının sayısının da giderek artmasına yol açtı.

Söz konusu yerli firmalar beğenilen dizilerin yeni bölümlerini satın alarak izleyicileri dijital platformlara çekmeye çalışırken, sadece kendi platformlarına özel yapımlarla da rakiplerine göre fark oluşturmaya çalışıyor.

Yerli dijital yayın platformlarının kendi aralarındaki rekabetinin yanında küresel firmaların Türkiye pazarındaki yarışı da gittikçe hız kazanıyor.

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Bu anlamda Netflix firması, Türkiye'deki ilk yerli dizisini platformunda izleyiciyle buluştururken, bir başka küresel firma Amazon'un dijital yayın platformu "Amazon Prime Video"nun da Türkiye'de yayın hayatına başlaması bekleniyor.

Dijital yayın platformlarının sayısı artacak

Dijital Hayat Akademisi'nin Kurucusu Bilal Eren'in yaptığı açıklamada, günlük hayatın temposunun izleyicilerin alışkanlıklarını değiştirdiğini söyledi.

Artık belli bir saatte televizyonun karşısına oturmanın mümkün olmadığını belirten Eren, "Bu sebeple dijital yayın platformlarının sayısı artacak." dedi.

Televizyon içeriklerinin dijital platformlara taşınması yönündeki değişimin temelinin 1990'lı yıllara dayandığını dile getiren Eren, şöyle konuştu:

  • "Örneğin Netflix yeni bir firma değil. 1990'lı yıllardan beri var olan bir DVD kiralama şirketi. Fakat onu diğerlerinen ayrıştıran, insanların gittikçe artan hareketli yaşam tarzını fark etmesi oldu. Netflix, gelen dalgayı gören bir sörfçü gibi piyasanın oluşmasını görebildi."

Söz konusu platformların içeriklerinin yakın zamanda Oscar ödüllerini toplamaya başlayacağını savunan Eren, "Sinemayı bilen şirketler oldukları için özgün içerik üretebiliyorlar. Netflix 20'nin üzerinde dilde özgün içerik üretiyor ki bu çok kıymetli." ifadesini kullandı.

Televizyon sektörü yerini yıkıcı teknolojilere bırakacak

Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde de ders veren Eren, dijital platformların sunduğu "makul" abonelik ücretlerinin dizi-film sektöründeki korsan yayın sorununun da önüne geçtiğini kaydetti.

Benzer bir durumun daha önce müzik sektöründe de yaşandığının altını çizen Eren, şu değerlendirmede bulundu:

  • "Kullanıcılar artık mp3'ler yerine, müzik dinleme uygulamalarından uygun fiyata yararlanmayı tercih ediyorlar. Televizyon sektörü de yerini bu yıkıcı yeniliklere, yıkıcı teknolojilere bırakacak."

Yerel platformların küresel firmalardan ayrışabilmesi için daha özgün ve yerel içerikler sunmaları gerektiğini vurgulayan Eren, sözlerini şöyle tamamladı:

  • "Küresel firmalarla rekabet çok zor ama yerel aktörlerin farklılaşmaları için önlerinde bir engel yok. Yerel hikayeleri ve kahramanları hatta yerel fenomenleri bulmaları gerekiyor. Küresel olanla rekabet içine girebilmek için birçok dinamiği göz önünde bulundurmak zorundasınız. Ekonomi, lobi, belki siyasi dinamikler... Bu anlamda yeniyi yakalamak için sektördeki büyüklerin hiç uğraşmayacağı, belki de aklına bile gelmeyecek şeyleri ele almanız önemli."
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