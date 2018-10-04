Teknoloji Lise öğrencileri güneş enerjisiyle çalışan otomobil yaptı
OTOMOBİL

Lise öğrencileri güneş enerjisiyle çalışan otomobil yaptı

Çorum'da lise öğrencileri tarafından saatte 30 kilometre hıza ulaşan ve güneş enerjisiyle çalışan araç geliştirildi.

Haber Merkezi AA
​Yaklaşık 7 bin liraya mal olan araç, saatte 30 kilometre hıza ulaşabiliyor.
​Yaklaşık 7 bin liraya mal olan araç, saatte 30 kilometre hıza ulaşabiliyor.

Bilim ve Sanat Merkezindeki (BİLSEM) 20 öğrenci ve 5 öğretmen tarafından hazırlanan proje kapsamında, 3 ay önce "e-moBİLSEM" adı verilen güneş enerjisiyle çalışan otomobil yapılmaya başlandı.

Hurda olarak satın alınan küçük bir otomobil ve parçaları, öğrencilerce güneş enerji panelleri de eklenerek yeniden dizayn edildi.

Güneş enerjisini anında kullanabiliyor

  • Yaklaşık 7 bin liraya mal olan araç, saatte 30 kilometre hıza ulaşabiliyor. Bataryası dolduğunda 70 kilometre yol katedebilen aracı diğer güneş enerjili otomobillerden farklı kılan özelliği ise güneşten aldığı enerjiyi aynı anda kullanabilmesi.

Kentte bu yıl ilk kez düzenlenen TÜBİTAK-4007 Bilim Şenliği'nde görücüye çıkan otomobil, öğrenci ve vatandaşların ilgisini çekti.

Kent meydanındaki şenlik alanında sergilenen aracı inceleyen vatandaşlar, deneme sürüşü gerçekleştirdi.

Tüm aksamları öğrenciler tarafından monte edildi

BİLSEM Müdürü Sadık Efe, gazetecilere yaptığı açıklamada, hurda olarak alınan aracın güneş enerji panelleri, aküsü, tekerlekleri ve diğer parçalarının öğrencilerce monte edildiğini anlattı.

Aracın ilk deneme sürüşünü şehir içi trafiğinde gerçekleştirdiklerini ve 15-20 kilometre yol kat ettiklerini belirten Efe, "Güneş enerjisi olduğu sürece temiz enerjiyle hareket edebiliyor. Bu başlangıç, projeyi geliştirmeyi hedefliyoruz. Tamamen öğrencilerimizi geliştirmeyi, ufkunu açmayı istiyoruz." dedi.

BİLSEM Müdür Yardımcısı Hüseyin Pekkuz ise projeyi öğrencilere güneş enerji panellerinin araçlarla bağlantılarını göstermek amacıyla geliştirdiklerini dile getirerek, "Amacımız hız yapması, rekorlar elde etmesi değil, sadece araç yapımında elektronik bağlantılarını canlı olarak göstermekti. Güneşten gelen enerjiyi nasıl mekanik enerjiye çevirebiliriz, onu göstermek istedik." ifadesini kullandı.

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Pekkuz, aracın depoladığı enerjiyle hareket edebilmesinin yanı sıra hareket ederken güneşten aldığı enerjiyle hareketini sağlayabildiğini kaydetti.

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