Mercedes'in en lüks SUV'u GLS koltuklarında 'yamuk dikiş' hatası

Mercedes-Benz, geçtiğimiz günlerde ultra lüks segmentteki yeni SUV'u Maybach GLS'yi tanıttı. Türkiye fiyatı henüz açıklanmayan aracın, 1 milyon lirayı aşan bir bedelle listede yerini alması bekleniyor.

Sürücü ve yolcular için her türlü konfor detayının düşünüldüğü GLS modeli, bir kullanıcı tarafından çekilen görüntülerle tepki topladı.





O videoda, özellikle arka koltukların 'hava yastığı' kısımlarındaki ve ön koltukların kafalık bölümündeki dikiş hataları göze çarpıyor.

Öte yandan sürücü koltuğunun yanal desteklerinde de dikiş hataları mevcut. Alt segmentlerde kullanıcılar tarafından gözardı edilebilecek bu hatalar, detaylara önem veren lüks segment kullanıcılarının tepkisini topladı.