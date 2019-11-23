Teknoloji Mercedesin en lüks SUVu GLS koltuklarında yamuk dikiş hatası
OTOMOBİL

Mercedes'in en lüks SUV'u GLS koltuklarında 'yamuk dikiş' hatası

Avrupa'nın lider otomotiv şirketlerinden Mercedes, GLS modelinin koltuk dikişlerindeki hata nedeniyle tepki topladı. Bir kullanıcı tarafından çekilen görüntülerdeki bariz hatalar, Mercedes'i eleştiri oklarının hedefine oturttu.

Taha Hüseyin Karagöz Yeni Şafak
Mercedes-Benz GLS serisi.
Mercedes-Benz GLS serisi.

Mercedes-Benz, geçtiğimiz günlerde ultra lüks segmentteki yeni SUV'u Maybach GLS'yi tanıttı. Türkiye fiyatı henüz açıklanmayan aracın, 1 milyon lirayı aşan bir bedelle listede yerini alması bekleniyor.

https://www.carmagazine.co.uk/
https://www.carmagazine.co.uk/

Sürücü ve yolcular için her türlü konfor detayının düşünüldüğü GLS modeli, bir kullanıcı tarafından çekilen görüntülerle tepki topladı.

Koltukları 'yamuk dikişli' ulta lüks SUV
OYNAT 00:53
Koltukları 'yamuk dikişli' ulta lüks SUV
Avrupa'nın lider otomotiv şirketlerinden Mercedes, GLS modelinin koltuk dikişlerindeki hata nedeniyle tepki topladı. Bir kullanıcı tarafından çekilen görüntülerdeki bariz hatalar, Mercedes'i eleştiri oklarının hedefine oturttu.


O videoda, özellikle arka koltukların 'hava yastığı' kısımlarındaki ve ön koltukların kafalık bölümündeki dikiş hataları göze çarpıyor.

Öte yandan sürücü koltuğunun yanal desteklerinde de dikiş hataları mevcut. Alt segmentlerde kullanıcılar tarafından gözardı edilebilecek bu hatalar, detaylara önem veren lüks segment kullanıcılarının tepkisini topladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.