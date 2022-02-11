Milli cihazlarla ‘kutup’ mesaisi: Yerli İHA Antarktika semalarında Beyaz Kıta’ya sismik istasyon

İlki 2017’de, altıncısı ise 22 Ocak’ta başlayan Ulusal Antarktika Bilim Seferinde yerli ve milli imkanlarla üretilen malzeme ve teknolojiler kullanılıyor.

1.5 ay sürecek seferde lojistik operasyon önemli yer tutuyor. Ekip ve teçhizatın intikalinde gemiden uçaklara, helikopterlerden botlara çeşitli araçlar kullanılıyor.

NUMUNELER SOĞUK ZİNCİRDE

Bilimsel ölçüm cihazlarından dronelara kadar birçok donanım ve cihaz kutuplara götürülüyor. Saha çalışmalarında bilimsel örneklemeler yapılacak ve örnekler özelliklerine göre normal veya soğuk kargo zincirleri ile Türkiye'deki laboratuvarlara ulaştırılacak.

KIYAFETTEN KONUMLAMAYA YERLİ TEKNOLOJİ

Türkiye’nin her alanda sağladığı yerli teknoloji hamlesi bilim insanlarının kutuptaki mesaisini de kolaylaştıracak. Yerli ve milli GNSS alıcısı ile konum belirlemeye yönelik veriler toplanacak. Bilim ekibine yerli teknolojik destek bununla sınırlı değil. Yerli konumlama alıcısı yanı sıra sahada iletişim ASELSAN üretimi olan telsizler ve modüler telsiz tekrarlayıcı sağlanacak. Yerli üretim ısıl pili, gerekli anlarda enerji ihtiyacının karşılanmasında kullanılacak. Türk bilim insanlarının kutup kıyafetleri ise yerli ve milli imkanlar ile üretilmiş olup yeni kutup kıyafet teknolojilerinin geliştirilmesinin ilk adımı oldu.

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SİSMİK İSTASYON, İHA İLE 3 D HARİTA

Bu yıl kurulacak olan sismik istasyon ile bölgenin sismik aktivitesi de izlenecek. Ayrıca bununla birlikte, Türkiye'de geliştirilen insansız hava aracı ile Horseshoe Adası’nın 3D haritası üretilecek, buzul derinlikleri konusunda veriler toplanacak. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'nin ilk meteoroloji istasyonu ve ilk üç GNSS istasyonu Antarktika’ya kurulmuştu. Tüm istasyonlardan düzenli olarak veriler toplanıyor. Bu veriler özellikle iklim değişikliği başta olmak üzere, deniz seviyesi değişimleri, tektonik hareketler ve buzul gözlemleri olmak üzere birçok bilimsel araştırmaya ışık tutuyor.

Kutuplarda bilimsel kardeşlik

Seferlerde yapılan bilimsel çalışmalar kadar kadrolarda yer alan bilim insanları da dikkat çekiyor. Türk bilim insanları Antarktika’ya yönelik farklı ülkelerin programlarında da görev üsleniyor. Diğer dünya ülkelerinin Antarktika’daki üslerinde çalışma yapılabilmesi adına TÜBİTAK Kutup 1001 çağrısı her yıl açılarak, Antarktika’da 30 ülkeye ait 100 farklı bilim istasyonunda bilim insanların araştırma yapabilmesi için ikili iş birlikleri geliştiriliyor. Geçtiğimiz yıllarda Şili, Belçika, Polonya, Bulgaristan, Çekya, Güney Kore gibi birçok farklı ve alanında yetkin ülkelerin üslerine Türk bilim insanları dahil oldu. Bu yıl ise pandeminin etkisiyle sadece 2 bilim insanı Güney Kore’nin King Sejong bilim istasyonuna gönderildi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank.

KAYDEDİLEN MESAFENİN SONUCU

Bilim insanları arasındaki iş birliğine dikkat çeken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Bu durum, henüz çok yeni başladığımız kutup araştırmalarında ne kadar büyük bir mesafe kaydettiğimizi de gösteriyor aslında” dedi.