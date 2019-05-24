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Teknoloji NASA açıkladı Türkler Marsta birinci
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BİLİM

NASA açıkladı: Türkler Mars'ta birinci

NASA 2020’deki Mars görevi için başlattığı proje sosyal medyada büyük ilgi çekti. NASA’nın başlatmış olduğu ‘İsmini Mars’a Gönder’ kampanyasına en fazla katılım gösteren ülkeler sıralamasında Türkiye, birinci sırada yer aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İsimler çiplere yazılacak
İsimler çiplere yazılacak

Dün saat 17.00 itibariyle Türkiye’den 558 bin 774 kişi ismini Mars’a göndermek için NASA’ya başvurdu. Türkiye’yi 340 bin 499 başvuru ile ABD, 304 bin 527 ile Hindistan izledi.

Uzay meraklılarını bu görevin içine isimleri ile dahil etmek isteyen NASA, Send Your Name to Mars (İsmini Mars’a Gönder) adlı bir kampanya başlattı.

Kampanya web sayfasını ziyaret edenler formu doldurduktan sonra isimleri gidecek uzay aracının içine yerleştirilecek olan çipe yazılacak.

Formun doldurulmasından sonra 2020’deki Mars görevi için temsili bir biniş kartı veriliyor. Kayıtlar 30 Eylül’e kadar sürecek.

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