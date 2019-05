NASA açıkladı: Türkler Mars'ta birinci

Dün saat 17.00 itibariyle Türkiye’den 558 bin 774 kişi ismini Mars’a göndermek için NASA’ya başvurdu. Türkiye’yi 340 bin 499 başvuru ile ABD, 304 bin 527 ile Hindistan izledi.

Uzay meraklılarını bu görevin içine isimleri ile dahil etmek isteyen NASA, Send Your Name to Mars (İsmini Mars’a Gönder) adlı bir kampanya başlattı.

Kampanya web sayfasını ziyaret edenler formu doldurduktan sonra isimleri gidecek uzay aracının içine yerleştirilecek olan çipe yazılacak.

Formun doldurulmasından sonra 2020’deki Mars görevi için temsili bir biniş kartı veriliyor. Kayıtlar 30 Eylül’e kadar sürecek.