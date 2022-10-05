Teknoloji NASAnın DART uzay aracının çarptığı Dimorphos asteroidinde parlayan bir kuyruk oluştu
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NASA'nın DART uzay aracının çarptığı Dimorphos asteroidinde parlayan bir kuyruk oluştu

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Çift Asteroid Yönlendirme Testi (DART) isimli uzay aracının, dünyadan yaklaşık 11 milyon kilometre uzaktaki asteroide planlandığı şekilde başarılı çarpmasının ardından asteroidde parlayan enkaz kuyruğu oluştu.

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Haber Merkezi AA
NASAnın DART uzay aracının çarptığı Dimorphos asteroidinde parlayan bir kuyruk oluştu
Dünya'yı kurtarma provası, Antalya'dan böyle görüntülenmişti.

Space sitesinin haberine göre, Dimorphos asteroidinin yeni kuyruğu, Lowell Gözlemevi'nden gökbilimciler Teddy Kareta ve ABD Deniz Akademisinden Matthew Knight tarafından görüntülendi.

Görüntüleme, Ulusal Bilim Vakfınca finanse edilen NOIRLab'ın Şili'deki Cerro Tololo Amerika Kıtası Gözlemevi'nde 4,1 metrelik Güney Astrofizik Araştırma (SOAR) Teleskopu kullanılarak gerçekleştirildi.

Gökbilimciler, görüntünün çekildiği sırada Dimorphos'un Dünya'ya olan mesafesini kullanarak enkaz kuyruğunun yaklaşık 10 bin kilometre uzunluğunda olduğunu belirledi.

SOAR'ın, DART etkisinin ardından asteroidi gözlemlemeyi sürdürmek için kullanılmaya devam edeceği ve araştırmacıların bir asteroidin yörüngesini değiştirme girişiminin ne kadar başarılı olduğunu değerlendirmelerine yardımcı olacak verileri toplayacağı kaydedildi.

Kareta, "Etkiyi takip eden günlerde çarpışma sonrasındaki yapıyı ve kapsamını bu kadar net şekilde yakalayabilmemiz şaşırtıcı." dedi.

Gelecekteki potansiyel tehdit oluşturabilecek gök cisimlerini ölçümlemek ve önlemek için ilk defa gerçekleştirilen deneme amaçlı çarpışma, DART'ın üzerine yerleştirilen kamera ile Hubble, Webb ve Lucy teleskoplarınca da kayda alınırken, çarpışmayı canlı takip edenler görüntüleri yaklaşık 45 saniye gecikmeli olarak seyredebilmişti.

NASA'nın DART uzay aracı 11 milyon kilometre ötedeki asteroidi vurdu
FOTOĞRAF 9
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ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA), Çift Asteroid Yönlendirme Testi (DART) isimli uzay aracı, dünyadan yaklaşık 11 milyon kilometre uzaktaki asteroide, planlandığı şekilde başarılı bir çarpma gerçekleştirdi.

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NASA'nın internet sitesinden ve tüm sosyal medya hesaplarından gerçekleştirilen canlı yayında, dünyanın potansiyel asteroit veya kuyruklu yıldız tehlikelerine karşı savunma teknolojisini test etmek amacıyla uzaya fırlatılan DART, dünya için hiçbir tehdit oluşturmayan Dimorphos isimli asteroide tam zamanında çarptı.

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DART uzay aracı, otonom konumda kilitlendiği çift asteroidin Dimorphos isimli küçük olan (yaklaşık 170 metre çapındaki) parçasını, yörüngesinden saptırmak için yaklaşık saatte 23 bin kilometre hızla itti.

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Gelecekteki potansiyel tehdit oluşturabilecek gök cisimlerini ölçümlemek ve önlemek için ilk defa gerçekleştirilen deneme amaçlı çarpışma, DART'ın üzerine yerleştirilen kamera ile Hubble, Webb ve Lucy teleskopları tarafından da kayda alınırken, çarpışmayı canlı takip edenler görüntüleri yaklaşık 45 saniye gecikmeli olarak seyredebildi.

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DART'ı geliştiren Maryland'deki Johns Hopkins Uygulamalı Fizik Laboratuvarı'ndan yönetilen planlı çarpışma sonrası, NASA yetkilisinin canlı yayında, \"Bu, insanlığın bir gök cisminin rotasını değiştirmek üzere yaptığı ilk girişimdi.\" şeklindeki sevinç ifadeleri duyuldu.

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Başarılı deneme sonucu bir uzay aracının, yörüngesini yer tabanlı teleskoplar kullanılarak ölçülebilecek şekilde değiştirmek için kasıtlı olarak, hedeflenen bir asteroidle çarpışabileceği ispatlanmış oldu.

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NASA'nın DART uzay aracı 11 milyon kilometre ötedeki asteroidi vurdu
NASA'nın DART uzay aracı, dünyadan yaklaşık 11 milyon kilometre uzaklıktaki Dimorphos asteroidine planlı çarpmayı başardı. DART, asteroidi yörüngesinden saptırmak için yaklaşık saatte 23 bin kilometre hızla itti.


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