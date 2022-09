NASA'nın InSight aracı bir ilke imza attı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) InSight uzay aracı, Mars'a çarpan bir göktaşının meydana getirdiği sismik dalgaları tespit ederek ilk kez Dünya dışındaki bir gezegende meteor çarpmasının sesini kaydetmiş oldu.

Bilim insanlarının açıklamasına göre çarpma, 5 Eylül 2021'de gerçekleşti. Kızıl gezegenin atmosferinden geçerek bir şok dalgası yaydı ve Mars yüzeyine sert bir şekilde çarptı.

OYNAT 00:14 NASA'nın sismik aracı InSight Mars'a düşen meteorların ses sinyallerini yakaladı Sciences et Avenir bilim dergisinde yer alan habere göre, 2018'de Mars'ta sismik araştırma için gönderilen ve Paris Globe Fizik Enstitüsünün ana tasarımcısı olduğu NASA aracı InSight, gezegende bir ilke imza attı. Temmuz ayında bir dizi depremi tespit eden InSight, bu sefer de Mars'a düşen göktaşlarının oluşturduğu sismik ve akustik dalgaları kaydetmeyi başardı. Toulouse Yüksek Havacılık ve Uzay Enstitüsü araştırmacısı Raphael Garcia, aracın çarpan kraterlerin konumlarını bile tespit ettiğini açıkladı. Mars hakkında daha fazla bilgiye ulaşmayı amaçlayan bilim insanları, böylelikle Mars'taki hafif derecedeki sismik titreşimleri de yakalamayı umuyor. Dünyada olduğu gibi Mars'ta da atmosfere girdiğinde sürtünme kuvvetiyle ateş topuna dönüşen göktaşları, tamamen yanmayan parçaları yere çarptığında sismik dalga oluşturuyor. BiP'te paylaş

Dünya'da olsaydı atmosferimiz tarafından parçalara ayrılıp yanacak olan meteor, Mars'ın ince atmosferinde yalnızca üç parçaya ayrılarak üç farklı krater oluşturdu.

Mars'taki depremleri ve Türkçe'de dalaz ismi verilen kum hortumlarını ölçümlemek için tasarlanan InSight uzay aracının sismografı söz konusu çarpmanın etkilerini kaydetti. Bugün ise NASA, InSight'ın kaydettiği söz konusu çarpma sesini dünyayla paylaştı.

Bilim yazarı Corey Powell, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "İlginç bir şekilde, ses 'bam!' yerine daha çok 'bup' gibi geliyor" dedi.

Hear the actual sound of a meteor entering the atmosphere of Mars, breaking up, and hitting the ground. Strangely, it's more like a "bloop" than a "bam!"

Recorded by the seismometer aboard @NASAInSight. https://t.co/Hw5ppZErqW pic.twitter.com/944dAKA8Am — Corey S. Powell (@coreyspowell) September 19, 2022

