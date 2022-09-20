NASA'nın InSight aracı bir ilke imza attı

Mars'taki sismik aktiviteleri inceleyen araç InSight, gezegene düşen meteorların ses sinyallerini yakaladı. Meteorların Mars atmosferine girip gezegenin yüzeyine çarpmasıyla oluşan şok dalgalarını takip ederek ilk kez Dünya dışındaki bir gezegende meteor çarpmasının sesini kaydetti.
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) InSight uzay aracı, Mars'a çarpan bir göktaşının meydana getirdiği sismik dalgaları tespit ederek ilk kez Dünya dışındaki bir gezegende meteor çarpmasının sesini kaydetmiş oldu.
Bilim insanlarının açıklamasına göre çarpma, 5 Eylül 2021'de gerçekleşti. Kızıl gezegenin atmosferinden geçerek bir şok dalgası yaydı ve Mars yüzeyine sert bir şekilde çarptı.
Dünya'da olsaydı atmosferimiz tarafından parçalara ayrılıp yanacak olan meteor, Mars'ın ince atmosferinde yalnızca üç parçaya ayrılarak üç farklı krater oluşturdu.
Mars'taki depremleri ve Türkçe'de dalaz ismi verilen kum hortumlarını ölçümlemek için tasarlanan InSight uzay aracının sismografı söz konusu çarpmanın etkilerini kaydetti. Bugün ise NASA, InSight'ın kaydettiği söz konusu çarpma sesini dünyayla paylaştı.
Bilim yazarı Corey Powell, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "İlginç bir şekilde, ses 'bam!' yerine daha çok 'bup' gibi geliyor" dedi.