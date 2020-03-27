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Nntendo yeni oyunları duyurdu

Son Nintendo Direct Mini video sunumunda, Nintendo, 2020’de Nintendo Switch için gelecek farklı oyun türlerine dikkat çekti. Bazıları ise çıktı!

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Nintendon mini
Nintendon mini

Videoda yer alan oyunlar arasında Xenoblade Chronicles: Definitive Edition ve BRAVELY DEFAULT II; ilk kez bir Nintendo konsoluna gelen Borderlands, XCOM 2 ve BioShock gibi klasik franchise’lar; Burnout Paradise Remastered ve Panzer Dragoon:Remake gibi hayranların favorilerinin yeniden yapımı ve Good Job!, 51 Worldwide Games, Animal Crossing: New Horizons gibi mükemmel oyunlar bulunuyor.

Nintendo Direct Mini, şu anda mevcut olan Nintendo Switch oyunları Ring Fit Adventure için ücretsiz güncelleme, Pokémon Sword ve Pokémon Shield için yaklaşan ücretli DLC hakkında daha fazla ayrıntı ve Super Smash Bros. Ultimate Fighters Pass Vol. 2 için gelecek ilk dövüşçü ile ilgili bilgiler de verdi. Mynet haberinde derlenen oyunlar şunlar:

Nintendo direct mini

Şimdi çıkanlar

Good Job!: Nintendo’nun bu deli oyunu aksiyon-bulmaca oyununda, işi tek başına ya da iki kişilik modda yapmak için genişleyen bir ofis binasının etrafında komik ve zorlu görevler gerçekleştirin.

MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3: The Black Order Expansion Pass – Pack 3: MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3: The Black Order Expansion Pass – Pack 3: Fantastic Four: Shadow of Doom Nintendo Switch için bugün çıktı. Yeni paket, Fantastic Four ve Doctor Doom’u yeni bir hikayede savaşırken oynanabilir karakterler olarak ekliyor. Paket 1 ve Paket 2’yi de içeren Genişleme Paketi Nintendo eShop’tan satın alınabilir.

Ring Fit Adventure Update: Bugün Ring Fit Adventure’a ücretsiz bir güncelleme geliyor. Güncelleme yeni bir Ritim Oyunu modu, bir kadın sesine geçiş yapma ve oyun içi sesin dilini değiştirme seçeneği ve daha fazlasını ekler. Ritim Oyunu modunda, Ring Fit Adventure’daki bir düzine müzik parçasının ritmine ve Super Mario Odyssey, Splatoon 2 ve Legend of the Zelda: Breath of the Wild gibi popüler Nintendo oyunlarından birkaç şarkı geçin. Güncelleme bugün başlıyor.

Shinsekai: Into the Depths: Bu derin deniz keşif oyununda, oyuncular donanımlarını yükseltmek için kaynak toplar, eşyalarını toplar ve uçurumun daha derinlerine dalarlar. Giderek daha gizemli ortamları keşfederken, oyuncular hayatta kalmak için oksijen ve basınç seviyelerini izlemek zorundadır.

Panzer Dragoon: Remake: Ejderhaya binme klasiğinin bu versiyonunda oyuncular, 360 derece kontrolleri ve kilitli hedeflemeyi kullanarak inanılmaz manzaralar, dev yaratıklar ve ölümcül savaş gemileriyle Mavi Ejderha’yı kullanır.

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy: Gücün yollarını öğrenmek için Luke Skywalker’ın Jedi Akademisine gir! Oyuncular Jedi görünümünü özelleştirebilir ve Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy bugün Nintendo Switch’te piyasaya çıktığında 16 oyuncuya kadar çevrimiçi olarak savaşabilir.

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