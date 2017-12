Note 8 rakiplerini ezdi

Samsung’un Phablet telefonu tasasarımı ile olduğu gibi kamera performansı ile de kendini kanıtlamayı başardı. Video kayıt sırasında kullanıcıların sarsıntısız görüntü kayme olanağı tanıyan OIS yani optik görüntü sabitleme teknolojisinde Note 8 rakiplerini geride bırakmayı başardı.

Bildiğiniz gibi sonsuz ekran teknolojisi ile Samsung severlere sunulan Note 8 kamera performansı ile de gündeme geliyor. Diyafram değerlerindeki başarısı düşük ışıkta daha net fotoğraf yakalama imkanı sunuyor. Video kayıt kanadındaki OIS teknolojisi ile de Note 8 piyasadaki diğer amiral gemilerini büyük bir farkla geride bırakmayı başardı.

so one thing I couldn't make space for in my camera piece is this little comparison here. The note 8 eats some kinds of vibrations for lunch pic.twitter.com/dhPt22aiOq REKLAM 21 Aralık 2017

Evan Rodgers tarafından metroda IPhone X, Mate 10 Pro, Pixel 2 ve Note 8 aynı görüntü üzerinde yapılan testte ise söz konusu fark gözler önüne serilliyor. 4 amiral gemisi ile ayrı ayrı çekilen aynı görüntü Twitter üzerinden paylaşıldı ve Note 8’in başarısı görenleri hayrete düşürdü.

Paylaşılan Tweet’e bakıldığında Note 8, yaşanan titreşimi nerede ise 0’a indirmeyi başarıyor. İlk izleyişte görülen fark ise Note 8’in rakiplerini nasıl geride bıraktığını gözler önüne seriyor.