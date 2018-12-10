NYT: Mobil uygulamalar kullanıcı konumlarını şirketlere satıyor

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, binden fazla popüler mobil uygulamanın, kullanıcıların konum bilgilerini toplayarak izinsiz başka şirketlere sattığını ortaya çıkardı.

NYT, "Uygulamalarınız dün gece nerede olduğunuzu biliyor ve bunu da sır olarak saklamıyor" başlığıyla hazırladığı dosya haberinde, mobil uygulamaların insanların hareketlerini toplayarak, izinsiz şekilde başka şirketlere sattığını ortaya koydu.

Haberde, "Mobil konum endüstrisi, uygulamaları kişiselleştirmek ve yakınlardaki iş yerlerinin reklamlarını göndermek amacıyla başladı ancak bu bir veri toplama ve analiz makinasına dönüştü" ifadesine yer verildi.

Gazetenin araştırmasına göre en az 75 şirket, yerel haberler, hava durumu ya da benzeri bilgileri almak için konum servislerini etkinleştiren kullanıcıların uygulamaları yoluyla konum bilgilerini topluyor. Şirketler, topladıkları bu verileri reklamcılara, perakendecilere ve hatta müşterilerinin davranışlarını öğrenmek isteyen serbest yatırım fonlarına satıyor ya da kendisi kullanıyor.

Binden fazla uygulamanın konum paylaşma kodu bulunuyor

Haberde kullanılan "MightySignal" adlı mobil analiz firmasının 2018 verisine göre, binden fazla popüler cep telefonu uygulamasının bu tür veri satan şirketler için konum paylaşma kodu bulunuyor.

Bu uygulamaların 1200 kadarının Google'ın Android sisteminde, 200 kadarının ise Apple'ın IOS işletim sisteminde bulunduğu tespit edildi.

Konum merkezli mobil reklamcılık sektöründe lider konumda olan Google ve Facebook'un verileri satmadığını, kendi hizmetleri için kullandıklarını söylediğine işaret edilen haberde, rekabet halinde olan daha küçük şirketlerin finans kurumlarına hem verilerini hem de analizlerini sattığı belirtildi.

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Piyasa araştırma şirketi Opimas'ın verilerine göre, 2020'ye kadar finansal kurumlara veri ve analiz satan bu endüstri, yılda 250 milyon dolarlık bir pazara ulaşacak.

Kullanıcıların verdiği izinler tartışma konusu

Konum odaklı reklamcılık sektörünün bu yıl 21 milyar dolara ulaştığı tahmin edilirken, konum toplama konusunda "Weather Channel" ve "Foursquare" adlı uygulamalar öne çıkıyor.

Bazı konum servisi şirketleri cep telefonu kullanıcılarının uygulamaları satın alırken, konum servislerinin kullanılmasına izin verdiğini, bu nedenle de bu verilerin kullanılmasında sıkıntı olmadığını iddia ediyor.

NYT ise haberinde kullanıcıların konumlarına izin vermesi için çıkan uyarıların ya eksik ya da yanlış yönlendirici olduğunu ileri sürdü.

Kullanıcıların trafik bilgisi gibi uygulamalara bilgi almak için konum kullanma izni verdiğini ancak bu durumda konumunun paylaşılacağı ya da satılacağından haberdar edilmediği vurgulandı.

"İnsanları, verilerinin nasıl satıldığı ve paylaşıldığı konusunda karanlıkta bırakmak haksızlık"

Haberde, ABD'de herhangi bir kısıtlama bulunmayan veri toplama ve satışını kısıtlamak için Kongre'ye yasa tasarıları sunan Demokrat Senatör Ron Wyden'ın görüşlerine de yer verildi.

Konum bilgilerinin, insanların psikiyatr ziyaretleri ya da kişisel ilişkilerini de ortaya koyabileceğine dikkati çeken Wyden, "İnsanları, verilerinin nasıl satıldığı ve paylaşıldığı konusunda karanlıkta bırakıp, bu konuda harekete geçmelerini engellemek haksızlık." değerlendirmesinde bulundu.