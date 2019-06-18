Teknoloji Öğrenciler yerli elektrikli araçları ile şenliğe katıldı
OTOMOBİL

Öğrenciler yerli elektrikli araçları ile şenliğe katıldı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Otomobil Robot ve Enerji Topluluğu (ORET) öğrencileri kendi ürettikleri yerli elektrikli otomobille Amerikan Kültür Koleji Bahar Şenliğine katıldı.

Haber Merkezi IHA
Amerikan Kültür Koleji Bahar Şenliği
Amerikan Kültür Koleji Bahar Şenliği

Yoğun katılımın olduğu Gaziantep Amerikan Kültür Koleji Bahar Şenliklerinde, GAÜN Otomobil Robot ve Enerji Topluluğu kolej öğrencileriyle kendilerinin tasarlayarak imal ettikleri yerli elektrikli araçları Ecotron-3’ü buluşturdu.

GAÜN ORET Takım Kaptanı Emre Kuyumcu, TÜBİTAK tarafından düzenlenen alternatif enerjili araçlar ve insansız hava araçları yarışmalarına katılan bir ekip olarak böyle bir organizasyonda ortaokul ve lise öğrencileriyle bir arada olup öğrencilerin mühendislik alanına olan ilgilerini gördüklerinden dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Ayrıca Kuyumcu, şu ifadelere yer verdi:

  • “Kendi üretimimiz olan ve yarışmalara katıldığımız ödüllü araçlarımızı öğrencilerle buluşturduk. Organizasyon boyunca öğrencilerle olabildiğince birebir temas kurarak onlara yıl içerisinde yaptığımız projeler ve katıldığımız yarışmalar hakkında bilgi verdik. Bunun yanında öğrencilere alternatif enerjili araçların günümüzdeki önemi ve doğa dostu yakıt tüketiminin avantajlarını anlattık. Etkinliğe davetleri ve bize gösterdikleri ilgiden dolayı Amerikan Koleji yönetimi ve okul aile birliğine teşekkür ederiz’’
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