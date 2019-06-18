Öğrenciler yerli elektrikli araçları ile şenliğe katıldı

Yoğun katılımın olduğu Gaziantep Amerikan Kültür Koleji Bahar Şenliklerinde, GAÜN Otomobil Robot ve Enerji Topluluğu kolej öğrencileriyle kendilerinin tasarlayarak imal ettikleri yerli elektrikli araçları Ecotron-3’ü buluşturdu.

GAÜN ORET Takım Kaptanı Emre Kuyumcu, TÜBİTAK tarafından düzenlenen alternatif enerjili araçlar ve insansız hava araçları yarışmalarına katılan bir ekip olarak böyle bir organizasyonda ortaokul ve lise öğrencileriyle bir arada olup öğrencilerin mühendislik alanına olan ilgilerini gördüklerinden dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Ayrıca Kuyumcu, şu ifadelere yer verdi: