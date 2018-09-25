Teknoloji Önemli bir siber güvenlik silahı olarak yapay zeka
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Önemli bir siber güvenlik silahı olarak yapay zeka

Global araştırma, nesnelerin interneti(IoT) çağında, yapay zekanın önemli bir siber güvenlik silahı olduğunu ortaya koydu. Araştırma, makine öğrenimi ve diğer AI tabanlı teknolojileri içeren güvenlik sistemlerinin, kullanıcıları ve IoT cihazlarını hedefleyen saldırıları tespit etmek ve durdurmak için kullanılabilir olduğuna dikkati çekiyor.

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Dünya genelinde yapılan araştırmaya göre yapay zeka tabanlı güvenlik sistemleri diğerlerine göre çok daha başarılı sonuçlar veriyor.
Dünya genelinde yapılan araştırmaya göre yapay zeka tabanlı güvenlik sistemleri diğerlerine göre çok daha başarılı sonuçlar veriyor.

Şirketler, günümüzün mobil ve IoT döneminde, şiddetlenen ve giderek karmaşık hale gelen siber güvenlik saldırılarıyla mücadele etmek için çabalıyor. Ancak BT güvenlik ekipleri, dataları ve yüksek değerli kaynakları korumak için, hem yeni bir yaklaşıma hem de güçlü yeni araçlara ihtiyaç duyuyorlar. Bir Hewlett Packard Enterprise için Ponemon Enstitüsü tarafından yürütülen yeni bir global araştırmaya göre bu ekipler, BT altyapıları içindeki gizli tehditlere karşı savaşı kazanmak için anahtar bir silah olarak yapay zekayı (AI) görüyorlar.

  • "IoT Döneminde, BT Güvenlik Açığını Otomasyon & Yapay Zeka ile Kapatma" başlıklı Ponemon Institute çalışması, düzeltilmesi zor güvenlik eksikliklerine neyin yol açtığını ve yeni tehdit ortamında kötü aktörlerden bir adım önde olmak adına ne tür teknolojilere ve süreçlere ihtiyaç olduğunu anlamak için, Amerika, Avrupa ve Asya'da 4.000 güvenlik ve BT uzmanı ile gerçekleştirildi.

Araştırma, verileri ve diğer yüksek değerli varlıkları korumak için, makine öğrenimi ve diğer AI tabanlı teknolojileri içeren güvenlik sistemlerinin, kullanıcıları ve IoT cihazlarını hedefleyen saldırıları tespit etmek ve durdurmak için çok önemli olduğunu ortaya koydu. Yanıt verenlerin çoğunluğu AI fonksiyonuna sahip güvenlik ürünlerinin aşağıdaki konularda yardımcı olacağına katılıyor:

  • - Hatalı uyarıları azaltma (yüzde 68)
  • -Ekibin verimliliğini artırma (yüzde 63)
  • -Daha fazla araştırma verimliliği sağlama (yüzde 60)
  • -Çevre savunma sistemlerinden kaçan gizli saldırıları daha hızlı keşfetme ve bunlara cevap verme yeteneklerini geliştirme (yüzde 56)

Ankete katılanların yüzde yirmi beşi, şu anda bir tür AI tabanlı güvenlik çözümü kullandığını, yüzde 26'sı ise bu tür ürünleri önümüzdeki 12 ay içinde kullanmayı planladıklarını belirtiyorlar.

Mevcut araçlar yeterli değil

Ponemon Institute yönetim kurulu başkanı Larry Ponemon, "Siber güvenlik programlarına yapılan büyük yatırımlara rağmen araştırmamız, çoğu işletmenin gelişmiş ve hedefe yönelik saldırıları hala durduramadıklarını buldu, katılımcıların yüzde 45'i, 10'dan 75'e kadar eş zamanlı sevk edilen güvenlik araçlarından oluşan savunma unsurlarının tam değerini anlamadıklarına inanıyor.

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Katılımcıların neredeyse yarısı, karmaşık ve dinamik olarak değişen saldırı yüzeylerini korumanın, özellikle şu an gerekli niteliklere ve uzmanlığa sahip yeterli güvenlik personelinin bulunmaması nedeniyle, bugünün inatçı, özel, oldukça yoğun eğitilmiş ve iyi finanse edilen saldırganlarıyla savaşmanın çok zor olduğunu söylüyor. Bu çerçevede, güvenlik programının diğer yönlerini yönetmek için görevleri otomatikleştirebilen ve böylece BT personelini serbest bırakabilen AI tabanlı güvenlik araçları, işletmelerin artan tehdit seviyelerine ayak uydurabilmeleri için kritik öneme sahip olarak görülüyorlar," dedi.

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