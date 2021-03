OPPO yeni amiral gemisi Find X3 Pro'yu tanıttı

Çinli teknoloji firması OPPO, yeni amiral gemisi ürünü Find X3 Pro'yu online olarak düzenlediği global etkinlikte tanıttı. 10-bit mutlak renk yönetim sistemi ve milyar renkli ekranı ile dikkat çeken Find X3 Pro, kavisli yapısı, uzay çağı tasarımı ve sınıfının en güçlü VOOC hızlı şarjı ile ön plana çıkıyor.

Uzay çağı tasarım

Tek bir cam parçası ile kıvrımlı bir ekranı olan Find X3 Pro, yalnızca 8,26 mm inceliğe, 193 gr ağırlığa ve IP68 sertifikasıyla suya ve toza dayanıklılığa sahip. Mavi renkteki Find X3 Pro, %85 oranında ışık geçirmezlik seviyesine hassas bir şekilde sabitlenmiş parlama önleyici mat bir kaplamayla birlikte geliyor. Kameraların etrafına yerleştirilen çift tonlu saten kaplama, zengin bir görüntü ve kontrast imkanı sunuyor. Parlak Siyah renkteki Find X3 Pro ise seramik benzeri kaplama ile yüksek kalitede bir görünüm sunuyor.

Her ayrıntıyı yakalıyor

10 bit Renk Yönetim Sistemi'nden güç alan 6,7 inç genişliğinde 3216x1440 ekran çözünürlüğüne sahip cihaz çotk güçlü bir görüntü imkanı sunuyor. Öte yandan DSLR'lerden esinlenen Find X3 Pro, kullanıcıların en çok tercih ettiği geniş ve ultra geniş olmak üzere iki lens arasında geçiş yapmak istediğinizde sizi daha küçük bir sensör kullanmaya zorlamak yerine her zaman en iyi seçeneği sunuyor. Find X3 Pro'nun geniş ve ultra geniş kameralarının her ikisinde de Sony ile ortak geliştirilen IMX766 50MP sensör bulunuyor. Her ikisi de zengin, milyar renkli görüntüler ve videolar çekiyor. Kameralar yüksek çözünürlüğü akıllı otomatik odaklama ve 4 cm makro odak mesafesiyle birleştiriyor. Gündüz veya gece fark etmeksizin tüm ortamlarda Find X3 Pro her ayrıntıyı yakalıyor. Find X3 Pro, 60x zoom yapabilen Microlens ile mikroskobik güzellikleri ortaya çıkarabiliyor ve bir detay dünyası sunabiliyor. Bu özelliklere ek olarak, milyar renkli 4K 10 bit video kaydı da yapabiliyor.

Uzun ömürlü hızlı şarj

İnce bir tasarıma sahip olmasına rağmen Find X3 Pro'da 4500 mAh büyüklüğünde bir pil yer alıyor. SuperVOOC 2.0 hızlı şarj ile sadece 10 dakikada yüzde 40 şarj olan Find X3 Pro, 30W AirVOOC kablosuz hızlı şarj ile sadece 80 dakikada yüzde 100'e kadar güç sunuyor. Ayrıca, 10W ters kablosuz şarjla gücünüzü paylaşabilirsiniz.