Teknoloji Özel sektör ve akademi 6G için buluşuyor
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Özel sektör ve akademi '6G' için buluşuyor

Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, 6'ncı nesil kablosuz iletişim teknolojisi çalışmalarına yönelik geçen yıl ilki yapılan “Haberleşme Teknolojileri ve Uygulamaları Çalıştayı”nın ikincisini düzenliyor. Kamu, üniversite ve endüstriden üst düzey katılımcıların yer alacağı “6G Çalıştayı”nda, yeni nesil çalışmalar ve haberleşme teknolojilerinin geleceği masaya yatırılacak.

Haber Merkezi DHA
Çalıştayın bu yıl ikincisi düzenleniyor.
Çalıştayın bu yıl ikincisi düzenleniyor.

Üniversitenin Kavacık Güney Kampüs Konferans Salonunda 25 Eylül Salı günü düzenlenecek çalıştay, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Savunma Sanayii Başkanlığı ve TÜBİTAK’tan üst düzey yöneticileri, ULAK Haberleşme, Turkcell, Ericsson, ASELSAN, HAVELSAN gibi firmaları ve üniversitelerden akademisyenleri buluşturacak.

  • Haberleşme teknolojilerinin masaya yatırılacağı ve İstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Arslan’ın başkanlığını yapacağı çalıştay, Medipol, ASELSAN, ULAK Haberleşme, Rohde&Schwarz ve ENOVAS’un ortaklığında gerçekleştirilecek.

İki farklı panelin düzenleneceği çalıştayda ayrıca ULAK Haberleşme A.Ş. tarafından geliştirilen 4.5G yerli baz istasyonunun gösterimleri gerçekleştirilecek.

2017 yılında çalıştayın ilki düzenlendi

Altıncı nesil haberleşme teknolojilerinin masaya yatırılacağı çalıştayın ilki geçen yıl yapılmıştı. Çalıştayda Savunma Sanayi Müsteşar Yardımcısı C. Sami Tüfekçi, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Orkun Hasekioğlu ve BTK’dan Daire Başkanı Ramazan Yılmaz’ın da aralarında olduğu isimler konuşmacı olarak yer almıştı.

Medipol bünyesinde 5G laboratuvarı bulunuyor

İstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İstanbul Kalkınma Ajansının (İSTKA) desteğiyle 5G teknolojisi üzerinde çalışmaların yapıldığı Türkiye’nin ilk ‘5G ve Ötesi Laboratuvarı’nı 2015 yılında kurdu.

  • Yeni nesil iletişim sistemlerinin temellerinin atıldığı laboratuvarda 5G ve sonraki nesil iletişimde dışa bağımlılığın ortadan kaldırılması ve teknoloji ihraç eden bir ülke haline gelebilmemiz planlanıyor.

Daha önce ABD, Kanada, Japonya ve Almanya’da çalışan, alanında deneyimli Türk bilim insanları laboratuvarda görev yapıyor

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