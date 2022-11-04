Teknoloji Paniğe yol açmıştı 23 tonluk devasa Çin roketinin parçası Dünyaya düştü
BİLİM

Paniğe yol açmıştı: 23 tonluk devasa Çin roketinin parçası Dünya'ya düştü

Çin'in 31 Ekim'de fırlattığı 23 tonluk Long March 5B roketi, uzay görevini tamamladıktan sonra Dünya'ya doğru düşüşe geçmişti. Kontrolsüz şekilde düşüşe geçtiği öne sürülen roket, Pasifik'e düştü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Paniğe yol açmıştı: 23 tonluk devasa Çin roketinin parçası Dünyaya düştü
Çin'in kontrolden çıkan roketinin ek motoru Pasifik Okyanusu'na düştü

Çin'in fırlattığı uzay roketi Dünya'ya düştü... Amerika Birleşik Devletleri Uzay Komutanlığı'nın Twitter'daki açıklamasına göre, 23 tonluk devasa roket parçası Pasifik Okyanusu'na düştü.

Söz konusu roket, Çin'in kendi uzay istasyonu Tiangong'u tamamlamak için üçüncü ve son modülü taşıyan Long March 5B roketinin büyük bir parçasıydı.

Çin'in roket tasarımcıları, roket aşamasının tam olarak nereye düşeceğini bilmiyordu. Kontrolden çıkan devasa roket parçası Dünya'nın yörüngesinde dolanırken milyarlarca insanda endişeye neden oldu.

İspanya'daki çeşitli havaalanlarının üzerindeki hava sahasının ihtiyati tedbir olarak kapatıldığı açıklandı.

Yetkililer, Barselona, Tarragona, Reus ve Ibiza havaalanları üzerindeki hava sahasını geçici olarak kapattı. Bu haftanın başlarında, Filipinler Uzay Ajansı da vatandaşlarını uyararak, roketin iniş bölgesinin ülkedeki adalara yakın olabileceğini belirtti.

Dünya diken üstünde: Kontrolden çıkan Çin roketi ne zaman nereye düşecek?
FOTOĞRAF 5
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Long March 5B roketi, Çinin Tiangong uzay istasyonundan 31 Ekim günü fırlatılmıştı. Uzay görevini tamamlayan 23 ton ağırlığında ve 10 katlı bina yüksekliğindeki roketin kontrolsüz bir şekilde Dünya’ya ilerlemesi paniğe neden oldu.
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Yeniden atmosfere girişin saat kaçta olacağı tam bilinmezken, Aerospace Corporation ilk tahmini hesaplama verilerini açıkladı. Aerospace Corporation’a göre roket bugün 11.20 sularında atmosfere girebilir. Ancak bu verilerin 3 saat geç veya erken de olabileceği söylendi.
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Düşüş alanı tam olarak bilinmeyen devasa roket enkazının, Kuzey, Güney ve Orta Amerika için büyük risk oluşturabileceği açıklandı. Atmosferde alacağı yeni yön ve hıza göre düşüş yerini son dakikaya kadar kestirmenin zor olduğu roketin, Türkiye’ye de düşme ihtimalinin çok düşük olacağı kaydedildi. Çin’in kontrolsüz uzay dönüş görevleri daha önce de Dünya’da paniğe neden olmuştu. Temmuz ayında dünyaya kontrolsüz bir şekilde düşen Çin’e ait bir roket, şans eseri Hint Okyanusu’na çakılmış ve can kaybına neden olmamıştı.
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BU ÇİN’İN ORTAYA ÇIKARDIĞI İLK KONTROLSÜZ DÜŞÜŞ DEĞİLModern roket sistemlerinin bu şekilde kontrolsüz atmosfere girmesinin, büyük tehlikelere yol açabileceğini kaydeden bilim insanları, Çin’in bu konudaki eksiklerini dile getirdi. NASA Yöneticisi Bill Nelson konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Uzay yolculuğu yapan uluslar, uzay nesnelerinin yeniden girişlerinin Dünya üzerindeki insanlara ve mülklere yönelik risklerini en aza indirmeli ve bu operasyonlarla ilgili şeffaflığı en üst düzeye çıkarmalıdır.” açıklamasında bulundu. Çoğu roket, kargolarını yörüngeye teslim ettikten kısa bir süre sonra motorlarını yeniden çalıştırarak kendisini Pasifik Okyanusunda düşürebiliyor.
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EKSİK TEKNOLOJİÇin’in uzay görevlerinde kullanmaya başladığı Long March 5B roketinde, yörüngeye kontrollü yeniden giriş için bir teknoloji yok. George Washington Üniversitesi Uzay Enstitüsünün kurucusu olan John Logsdon, “Roket fırlatma ardından ve yeniden yörüngeye giriş konusunda çok nadiren endişeler olur. Tasarımlarda uluslararası kurallar roketler için mutlaka kullanılır. Çin roketlerinde, uluslararası yönergelerin kasıtlı olarak göz ardı edilmesi mi? Yoksa yeni bir araç olduğu için uygun şekilde tasarlanmamış mı? soruları cevaplanmalı.” ifadelerine yer verdi.
Dünya diken üstünde: Kontrolden çıkan Çin roketi ne zaman nereye düşecek?
Kontrolsüz bir şekilde Dünya'ya doğru düşüşe geçen Çin roketinin, bu gece saatlerinde atmosfere girmesi bekleniyor. Uzmanlar roketin tam olarak nereye düşeceğini tahmin etmenin çok zor olduğunun altını çiziyor.


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