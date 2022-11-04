Paniğe yol açmıştı: 23 tonluk devasa Çin roketinin parçası Dünya'ya düştü

Düşüş alanı tam olarak bilinmeyen devasa roket enkazının, Kuzey, Güney ve Orta Amerika için büyük risk oluşturabileceği açıklandı. Atmosferde alacağı yeni yön ve hıza göre düşüş yerini son dakikaya kadar kestirmenin zor olduğu roketin, Türkiye’ye de düşme ihtimalinin çok düşük olacağı kaydedildi. Çin’in kontrolsüz uzay dönüş görevleri daha önce de Dünya’da paniğe neden olmuştu. Temmuz ayında dünyaya kontrolsüz bir şekilde düşen Çin’e ait bir roket, şans eseri Hint Okyanusu’na çakılmış ve can kaybına neden olmamıştı.