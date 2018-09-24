Porsche dizel motor seçeneğini sona erdiriyor

Porsche CEO’su Oliver Blume, dizelin kötü olmadığını ve yakıtlı otomobillerin hala dünya için çok önemli olduğunu söylese de bunun Porsche markasının öncelikleri arasında yer almadığını belirtti. Geçtiğimiz aylarda şirket üretim odağını elektrikli ve hibrit araçlara yönlendirmeye başladı.

Bu yılın ilk aylarında 2022 yılına kadar çevreci olarak tabir edilen elektrikli araçlara yaptıkları yatırımı iki katına çıkaracaklarını belirten Porsche, 2025 yılından sonra her iki modelden birinin elektrik altyapısıyla sunulacağını belirtmişti. Firma gelecek yıl Taycan isimli elektrikli bir spor araba satışa sunarak Tesla Model S ile rekabet edecek.

TEKNOLOJİ Türkçe ismi ile piyasaya çıkacak

2019 Cayenne Hibrit ile başladı

Porsche geçtiğimiz yıl 2019 model Cayenne’i tanıttı ancak dizel versiyonunu satışa sunmamıştı. Kısa süre sonra da aynı modelin hibrit versiyonunu tanıttı.

Porsche’nin dizeli arkada bırakmaya çalışma isteği otomotiv sektörünün elektrikli ve hibrite yönelmesiyle doğru orantılı olarak gerçekleşiyor. 2015 yılındaki Volkswagen emisyon skandalı da bu süreci hızlandırmaya başladı. Ayrıca Porsche son üç yıldır ABD pazarına dizel aracı satmadı hatta emisyon testlerini atlayan 22 bin adet Cayenne’i geri çağırmıştı. Firma bu olaydan sonra ABD sınırları içinde dizel araç üretimini de bitirdi.

Bu yaşananlar sadece üretime kısa bir ara verilmesi gibi yorumlansa da yapılan açıklamalar bunun devamlı olacağını ortaya çıkardı. Bundan sonra Porsche araçlar artık dizel motor seçeneğine sahip olmayacak.