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Teknoloji Qualcomm tekelcilik kararına itiraz edecek
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Qualcomm tekelcilik kararına itiraz edecek

Qualcomm yetkilileri ve avukatları ABD Federal Ticaret Komisyonunun lisans politikaları kararına itiraz edeceklerini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak

Qualcomm Incorporated ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) tarafından lisans politikalarının haksız rekabete yol açtığı iddiasıyla açılan davada, yerel mahkeme yargıcı Lucy H. Koh’un ABD Federal Ticaret Komisyonu lehinde verdiği hükmün ertelenmesini talep edeceğini ve temyize başvuracağını duyurdu.

Qualcomm ABD Federal Ticaret Komisyonu tarafından aleyhinde yöneltilen tüm iddiaları reddederek dava dosyasının özünün de yanlış olduğunu vurguladı. Qualcomm Başkan Yardımcısı ve Baş Avukatı Dan Rosenberg “Yargıcın kararlarına, gerçekleri yorumlayışına ve yasayı uygulama şekline şiddetle karşı çıkıyoruz” dedi.

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