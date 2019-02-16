Radyasyon etkisini azaltan kıyafetler tasarladılar

Kayseri'de KOSGEB ve akademisyenlerin desteğiyle kurulan bir tekstil firması, gümüşün radyasyonu engelleme etkisinden yola çıkarak manyetik alanlara karşı radyasyondan koruyucu kıyafetler tasarladı.

Teknolojik imkanların zararlarına karşı önlemler alma düşüncesiyle kurulan Bonus Teknik Limited Şirketi, Erciyes Üniversitesi Teknopark bünyesinde geliştirilen "antiradyasyon" özellikli kumaşlarla bebek kıyafetleri, slip, çorap, tişört, hamile karın bandı, polar mont gibi birçok kıyafet üretiyor.

TÜBİTAK Bilgem Laboratuvarlarında test edilen radyasyondan koruyucu kıyafetler, 40 desibele kadar koruma sağlıyor.

Klimalı tişört, yanmaz kumaş ve dayanıklı endüstriyel kıyafetler de üreten firma, yerel pazarın yanı sıra ABD'nin söz sahibi olduğu uluslararası pazarda da rekabet edebilmeyi hedefliyor.

Şirketin Ar-Ge ve Strateji Müdürü Mustafa Çağlı'nın yaptığı açıklamada, akademisyenlerin desteğiyle kurulan firmalarının Erciyes Teknopark'ta hayata geçirildiğini ve manyetik alanlara karşı zırhlama metoduyla çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Teknolojik imkanların zararlarına karşı önlemler alma düşüncesiyle çalışmalar yaptıklarını belirten Çağlı, şunları kaydetti:

"Kafamızdaki hayallerimizi elle tutulur özellikli ürünlere çevirebilmek amacıyla 2010 yılında KOSGEB Ar-Ge projesi ile firmanın kurulmasına karar verildi. Kuruluş aşamasından sonra, öncelikli olarak korumayı ve konforu bir arada sunacak şekilde radyasyondan koruyucu hamile atleti üretildi. Sonrasında bebeklerin özellikle 5-6 yaşına gelinceye kadar radyasyon etkisine karşı daha korumasız olduğu bilgisine bağlı olarak bebek şapkası üretildi. Bunda da özellikle sadece koruma değil, konforun da birlikte olması amacıyla özel pamuk lifleri ve nem transfer özellikli lifler ile gümüş lifleri kullanıldı.Teknolojik imkanların zararlarına karşı önlemler alma düşüncesiyle kurulduk. Bebek kıyafetleri, slip, çorap, tişört, hamile karın bandı, polar mont gibi birçok antiradyasyon kıyafet üretiyoruz. TÜBİTAK Bilgem Laboratuvarlarında test edilen radyasyondan koruyucu kıyafetler 40 desibele kadar koruma sağlama özelliğine sahip. Ürünlerin Ar-Ge aşaması mühendis ve doktor olan firma ortaklarımız tarafından bizzat geliştirildi. Sonraki aşamalarda ise Erciyes Üniversitesi Tekstil Mühendisliği'nden destek alındı."

Klima özelikli tişörtler de yapıyoruz

Antiradyasyon ürünlerin, koruma özelliğinin yanında konforlu ve fiyat olarak erişilebilir olmasını amaçladıklarını vurgulayan Çağlı, ürünleriyle 2013 yılında tarihinde Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı'ndan ödül aldıklarını hatırlattı.

Çağlı, iç piyasaya sundukları ürünlerini Almanya'ya da ihraç ettiklerini belirterek, şunları şöyledi:

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"Şu aşamada sadece Almanya'ya ihracat yapıyoruz. Yılda yaklaşık 500 bin lira civarında ihracatımız var. Bu miktar başlangıç için önemliydi ve bu miktarı artırmak için çalışmalarımız devam ediyor."

Diğer ürünleri hakkında da bilgi veren Çağlı, devam etti: