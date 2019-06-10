Elektrikli otomobillerde yaşanan teknoloji hızla gelişmeye devam ediyor. Telefonlarda kullanılan teknolojinin bazılarını ürettikleri yeni araçlarına entegre eden otomotiv devleri, mobil cihazlarda da yeni yeni görmeye başladığımız tersine şarj özelliğini kullanmaya başladı.

Rivian firması bir ilke imza attı!

Elektrikli kamyonet üreticisi Rivian, mobil cihazlarda kullanılan tersine şarj özelliğini yeni kamyonetinde test etmeye başladı. Daha öncesinde bu teknolojinin araçlarda da uygulanabileceğini dile getiren firma, artık araçları ile bu teknolojiyi buluşturmaya başladı.

Rivian to Rivian test edilmeye başladı!

Ürettiği elektrikli kamyonetler ile dikkatleri üzerine toplamayı başaran firma, Rivian to Rivian yani tersine şarj özelliğini test etmeye başladı. Geliştirilen bu teknoloji sayesinden Rivian kamyonetler birbirini şarj edebilecek yani bir Rivian kamyonet başka bir Rivian kamyoneti şarj edebilecek.

Henüz kablosuz çalışmayan bu teknoloji şimdilik sadece yedek batarya kullanılarak veya kablolu olarak şarj edebilme imkanı sunuyor. Söz konusu teknoloji üzerinden çalışmalarını yürüten firmanın Rivian to Rivian adını verdikleri tersine şarj teknolojisi ile kablosuz şarj teknolojini birleştireceği umut ediliyor.