Teknoloji Samsung Galaxy S10 ailesi için ufuklarını yeniledi
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Samsung Galaxy S10 ailesi için ufuklarını yeniledi

Samsung’un 20 Şubat’ta tanıtacağı Galaxy S10 ailesi için bir gelenek haline gelen Over the Horizon marka teması yenilendi. Güney Koreli şirket Galaxy S serisinin yıl dönümü için yeni melodiler ekledi.

Haber Merkezi Diğer Yeni Şafak
Samsung Galaxy S10 ve S10+'ın delikli tasarımı kullanıcıları ikiye bölmüştü.
Samsung Galaxy S10 ve S10+'ın delikli tasarımı kullanıcıları ikiye bölmüştü.

Samsung, Over the Horizon (ufukta) marka temasını yeni tanıacağı Galaxy S10 ailesi için elden geçirerek yayınladı. Over the Horizon geleneğine devam eden Güney Koreli şirket, Galaxy S serisinin yıldönümünde yeni melodiler getiriyor.

Samsung Over the Horizon, dönemin en tanınmış marka temalarından biri. Samsung'un her sene yeniden tasarlayarak karşımıza çıkardığı Over the Horizon, bu kez okyanustan ilham alıyor.

Yeni video Malezya'daki Sipadan Adası kıyılarında çekilirken, müziğin tonları da bu atmosferden ilham alıyor. Doğa filmi yapımcıları James Brickell ve Simon Enderby ile Oscarlı besteci Steven Price'ın iş birliği neticesinde ortaya çıkan videoyu hemen yukarıda izleyebilirsiniz.

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