Samsung Galaxy S10 ailesi ön sipariş hediyesi belli oldu

Samsung Galaxy S10 ailesinin tanıtılmasına saatler kaldı. ABD’nin San Fransisco şehrinde gerçekleşecek Unpacked 2019 etkinliğiyle tanıtılacak olan Galaxy S10’un Türkiye reklam filmi de sızdırıldı. Reklam filminde görüleceği üzere Samsung Galaxy S10 sipariş edenlere yeni Galaxy Buds kablosuz kulaklık hediye edilecek.

Cihazların üzerinde kablosuz olarak şarj edilebilen Galaxy Buds özel bir şarj haznesiyle beraber geliyor. Farklı renk seçeneklerine sahip olan cihaz kulak içi formuyla da iyi bir ses yalıtımı sunacak. Yeni cihaz alacak kişiler için kullanışlı bir hediye olarak sunulan Galaxy Buds tercih sebebi olabilir.