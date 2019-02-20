Teknoloji Samsung Galaxy S10 ailesi ön sipariş hediyesi belli oldu
ÜRÜN HABERLERİ

Samsung Galaxy S10 ailesi ön sipariş hediyesi belli oldu

Bu akşam tanıtılacak olan Samsung Galaxy S10 ailesi için Türkiye’den ön sipariş verenler için önemli bir detay netleşti. Türkiye fiyatı hariç tüm özellikleri belirli olan cihazın ön sipariş veren kullanıcılar Galaxy Buds kulaklığa ek ücret ödemeden sahip olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galaxy S10+ tanıtım görseli.
Galaxy S10+ tanıtım görseli.

Samsung Galaxy S10 ailesinin tanıtılmasına saatler kaldı. ABD’nin San Fransisco şehrinde gerçekleşecek Unpacked 2019 etkinliğiyle tanıtılacak olan Galaxy S10’un Türkiye reklam filmi de sızdırıldı. Reklam filminde görüleceği üzere Samsung Galaxy S10 sipariş edenlere yeni Galaxy Buds kablosuz kulaklık hediye edilecek.

Cihazların üzerinde kablosuz olarak şarj edilebilen Galaxy Buds özel bir şarj haznesiyle beraber geliyor. Farklı renk seçeneklerine sahip olan cihaz kulak içi formuyla da iyi bir ses yalıtımı sunacak. Yeni cihaz alacak kişiler için kullanışlı bir hediye olarak sunulan Galaxy Buds tercih sebebi olabilir.

/**/
Yaşlı vizyon belgesi hazırladık

Yaşlı vizyon belgesi hazırladık

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yaşlılık Şurası'nda konuştu.
VAR'ın sesini açın

VAR'ın sesini açın

Ses kayıtlarının dinlenmesi için atılması gereken adım belli.
Mısır 9 genci idam etti

Mısır 9 genci idam etti

​Sisi rejimi, Uluslararası Af Örgütü'nü hiçe saydı.
Mahkeme hapis cezasını ertelemedi

Mahkeme hapis cezasını ertelemedi

​Rasim Ozan Kütahyalı'ya hapis ve para cezası.
TÜSİAD'ın yeni başkanı

TÜSİAD'ın yeni başkanı

Tek aday Simone Kaslowski yeni başkan seçildi.
Askere sosyal medya yasağı

Askere sosyal medya yasağı

Gerekçe: Askeri personel terör örgütlerinin özel ilgi alanındadır.
Ekim'de hazır

Ekim'de hazır

​Savunma Sanayii Başkanı'ndan önemli açıklamalar.
Üsküdar isyanı

Üsküdar isyanı

İlçe başkanı mektup yazdı: Projesi bile yok!

Yolda değerlenen halılar

Yolda değerlenen halılar

Manisalı üreticilerden ilginç bir halı eskitme tekniği
Türk mucit üretti

Türk mucit üretti

​Pille ısınan kumaşı Alman ordusu kullanıyor.
Dev talip: Rekor satış olacak

Dev talip: Rekor satış olacak

​Ticaret sitesi Sahibinden'e 4.8 milyar dolar teklif.
Bu gecetest edilecek

Bu gecetest edilecek

İstanbulluların heyecanla beklediği hat.
Sinir krizi geçirten robot

Sinir krizi geçirten robot

Bir anne, ev ödevi yazan robotu parçaladı.
Devamı gelecek

Devamı gelecek

Gül'den FETÖ'yle mücadelede kararlılık vurgusu.
Honda'dan sonra Ford da kapatıyor

Honda'dan sonra Ford da kapatıyor

​Otomotiv devlerinden art arda çekilme kararı geldi.
Bir haftada üç toplantı

Bir haftada üç toplantı

​ABD, PKK ile 'Türkiye'siz güvenli bölge' planı yapıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.