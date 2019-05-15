San Francisco yüz tanıma teknolojisinin kullanımını yasakladı

ABD'de San Francisco Denetim Kurulu, yaptığı oylamada, belediye departmanlarının yüz tanıma teknolojisi kullanmasını yasaklayan ve kullanacakları her türlü elektronik takip teknolojisi için onay almasını zorunlu kılan bir düzenlemeyi kabul etti.

Düzenlemeyle polisin ve belediyeye bağlı diğer kurumların vatandaşları yüz tanınma teknolojisiyle teşhis eden donanımları kullanmaları ve bu türden bilgileri içeren veri tabanları oluşturmaları tamamen yasaklanıyor. Herhangi bir elektronik takip teknolojisinin kullanılması ise Denetim Kurulunun iznine tabi kılınıyor.

Kişisel mahremiyet hakkının ihlali tartışılıyor

Elektronik takip teknolojilerinin yurttaşların rızası dışında kullanılması dünya genelinde kişisel mahremiyet hakkının ihlali çerçevesinde tartışılıyor. Yüz tanıma teknolojisini kullanan telefonların, güvenlik kameralarının ve başka alıcı cihazların insan yüzlerinin biyometrik verilerini tanımlayıp sonradan teşhis edilmek üzere veri tabanlarına kaydetmesinin, yurttaşların en temel kişisel verileri üzerindeki mahremiyet hakkını yitirmesi anlamına geldiğine dikkat çekiliyor.

Yasağın uygulandığı ilk ABD şehri

San Francisco, yüz tanıma teknolojisinin kullanımına yasak getiren ilk ABD şehri oldu.