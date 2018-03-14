TeknolojiSierra Leoneda genel seçimlerde Bitcoin teknolojisi kullanıldı
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Sierra Leone'da genel seçimlerde Bitcoin teknolojisi kullanıldı

Sierra Leone, dünyada vatandaşlarına blok zinciri üzerinden oy kullanma şansı tanıyan ilk ülke olarak tarihe geçti. Kripto para transferinde kullanılan sistem oy kullanan kişilerin de kimliği anonim olarak saklıyor.

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Batı Afrika ülkesi seçimler için blok zincir teknolojisini kullanan ilk ülke oldu.
Batı Afrika ülkesi seçimler için blok zincir teknolojisini kullanan ilk ülke oldu.

Batı Afrika’da yer alan Sierra Leone’de geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen genel seçimlerde blok zincir teknolojisi kullanıldı. Oyların doğrulanması için kullanılan sistem İsviçreli blok zinciri şirketi Agora tarafından Sierra Leone’un en kalabalık bölgesi olan Western District’te uygulandı. Oy kullanma işleminden sonra her bir oyun özelleştirilmiş blok zinciri sistemine işlenmesi sağlandı.

Blok zincir teknolojisiyle aynı kripto para transferi yapılırken olduğu gibi oy kullanan kişilerin de kimliği anonim tutuluyor. Yapılan işlemlerin şeffaf bir şekilde görüntülenmesini sağlıyor.

Tüm detaylarıyla Bitcoin ve kripto para piyasası
TEKNOLOJİ
Tüm detaylarıyla Bitcoin ve kripto para piyasası

Oylar özel bir ağda depolandı

Sierra Leone’da kullanılan oylar, sadece seçimi güvenliğinden sorumlu yetkili kişilerin ulaşabildiği özel bir blok zinciri ağında depolandı. Bu şekilde, blok zinciri ağına işlenmiş olan oyların sayımında herhangi bir usulsüzlük yapılabilmesinin önüne geçildiği belirtiliyor.

Agora CEO’su Leonardo Gammar, blok zinciri teknolojisinin Afrika’da ve dünyanın geri kalanında bir hayli artan oy hırsızlığı ve manipülasyon problemlerinin önüne geçebileceğine inandığını söyledi. Adayların seçimlerde çoğunluk oyunu alamaması nedeniyle, halk ikinci tur için 27 Mart’ta yeniden sandık başına gidecek.

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