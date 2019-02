Sınırları zorlayan birliktelik: G-SHOCK ve GORILLAZ

G-SHOCK & Gorillaz birlikteliği, yenilikçi ve oldukça ünlü iki dünya devini bir araya getirip G-Shock’un klasik tarzını yeniden tanımlamalarını sağlıyor.

Mr. Ibe’nin bundan tam 35 yıl önce ürettiği, G-shock’un en uzun süre satılan modeli 5600, insanların kişisel kol saatleri üzerinde köklü bir değişiklik yaparak dünyanın favorisi haline gelen model olarak da biliniyor. Proje kapsamında Gorillaz’ın, Mr. Ibe’ye, hayat boyu kurduğu -neredeyse galaksiler arası- hayallerini gerçekleştirmesinde yardım etmiş olduğunu söylemek de mümkün.

PERAKENDE FİYATI : 639 TL

G-SHOCK hakkında

Markanın kurucusu Mr. Ibe’nin edindiği kırılmayan saat üretme misyonu, Dünya’nın klasik saat üretim mantığının dışına çıkıp yeni bir dayanıklılık konsepti üretilmesine neden oldu. Çamurda, eksi sıcaklıklarda, yüksek su basıncında ve manyetik alanlarda kullanıma uygun olan G-shock saatleri, kullanıcılarına baştan sona dayanıklılık konseptini sunuyor.

G-SHOCK, 1983’den bu yana 100 den fazla ülkede, 100 milyondan fazla saat satışına ulaşarak dünyanın rakipsiz en çok sevilen saat markası konumunda!

GORILLAZ HAKKINDA

Dünya’nın en başarılı sanal müzik grubu olarak adını Guinness rekorlar kitabına yazdırmış olan Sanal müzik grubu Gorillaz şarkıcısı 2D, basçısı Murdoc Niccals, gitaristi Noodle ve davulcusu Russel Hobbs dan oluşmaktadır. Albüme ismini veren Damon Albarn ve Jamie Hewlett tarafından 2001 yılında övgülere layık ilk album oluşturmuştur. BRIT ve Grammy ödüllerini kazanmalarını sağlayan sonraki albümleri Demon Days(2005), Plastic Beach(2010), The Fall(2011), Humanz (2017) ve son albümleri The Now Now(2018)’dur.

Gerçek bir uluslarası fenomen olan Gorillaz tüm listleri alt üst etti ve San Diego’dan Suriye’ye kadar turlar yaparak tüm dünyada iz bırakıp satış rekorları kırarak sağlam adımlarla ilerledi.Gorillaz çığır açan farklı tarzı ile Jim Henson Creativity Honor gibi yoluna sayısız ödüllerle devam ediyor.