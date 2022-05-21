Sony, LinkBuds ile kesintisiz iletişim

Sony, ultra küçük yapıdaki kablosuz kulaklığı LinkBuds ile kullanıcılarının aynı anda hem en sevdiği müziklerinin hem de en önemli anlarının keyfini çıkarması için bir yenilik sunuyor. Kristal netliğinde ses ve görüşme kalitesine sahip halka formundaki tasarımı sayesinde ise kullanıcılar, her zaman etrafındakilerle iletişimde kalabiliyor. Sony, LinkBuds’ın benzersiz tasarımından, sensör ve konumsal ses teknolojilerinden yararlanarak iş ortaklarıyla birlikte AR (Artırılmış Gerçeklik) oyunları, yeni evden çalışma deneyimleri, sesli AR navigasyonu ve müziğe hızlı erişim gibi alanlarda yeni ses deneyimleri yaşatıyor.

Kristal netliğinde ses

LinkBuds’da bulunan gelişmiş ses sinyali işleme performansına sahip hassas ses alma teknolojisi, gürültülü ortamlardayken bile insanları duyabilmeyi ve kristal netliğinde telefon görüşmeleri sunuyor. Sony’nin gürültü azaltma algoritması, ortam gürültüsünü bastırmak ve sesi net şekilde duyurmak üzere 500 milyonu aşkın ses örneği ile yapay zekâ makine öğrenimi kullanılarak geliştirildi. Linkbuds, hayat ne kadar koşturmacalı hale gelirse gelsin yüksek kaliteli sesin keyfini çıkarmaya olanak veriyor. DSEE (Dijital Ses Geliştirme Motoru) sayesinde müzikseverlerin kişisel müzik arşivini yüksek kaliteye çıkarmak üzere restore ediliyor.

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Boyutlarına aldanmayın

Kolay kullanım sunan LinkBuds, oldukça gelişmiş özellikleriyle de dikkat çekiyor. Geniş Alan Dokunuşu1 (Wide Area Tap) sayesinde kullanıcılar her şeyi parmak uçlarıyla kontrol edebiliyor. Kulaklarından birinin ön tarafına iki ya da üç kez dokunarak oynatmayı istediği gibi ayarlayabiliyor; ve LinkBuds’a dokunmasına gerek kalmıyor. LinkBuds’ın Speak-to-Chat1 özelliği sayesinde kullanıcılar, biriyle konuşmaya başlar başlamaz müziği otomatik olarak durdurabiliyor. LinkBuds ayrıca kullanıcıların tercih ettiği sesli asistanı2 etkinleştirerek bilgi alabilmesini, anımsatıcıları ayarlayabilmesini ve daha fazlasını yapabilmesini ‘eller serbest’ özelliği ile sunuyor. Ve sadece “OK Google” ya da “Alexa” demek yeterli oluyor.