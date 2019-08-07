Teknoloji Sosyal medya kullanıcılarına "sahte dost" uyarısı
SOSYAL MEDYA

Sosyal medya kullanıcılarına "sahte dost" uyarısı

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Dolandırıcılar, kişilerin yakın arkadaşlarının hesaplarını ele geçirerek, arkadaşıymış gibi 'Büyük bir firmanın kampanyası var, seni de dahil edeceğiz, kazancın olacak' gibi aldatıcı mesajlar gönderiyor. Mesajları o kadar samimi yazıyorlar ki belli ki onların daha önceki yazışmalarını incelemişler. Gerçekten vatandaş, karşısındakini arkadaşı zannediyor."

Haber Merkezi AA
Sosyal medya
Sosyal medya

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, sosyal medyada dost ve akraba hesaplarından gelen çekiliş ve kampanya daveti gibi mesajlara karşı daha dikkatli olunması gerektiğini, bu yöntemle mağdur edilenlerin sayısında artış yaşandığını belirtti.

Ağaoğlu, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık olaylarında farklı yöntemlerin kullanıldığını söyledi.

Son dönemde, özellikle yakın arkadaş ya da akrabalara ait hesaplardan gelen mesajlara göre hareket etmeleri sonucu yüksek cep telefonu faturalarıyla karşılaşan ve mağduriyet yaşayan çok sayıda vatandaştan başvuru aldıklarına işaret eden Ağaoğlu, şu bilgileri verdi:

"Dolandırıcılar, kişilerin yakın arkadaşlarının hesaplarını ele geçirerek, arkadaşıymış gibi direkt mesajlar yolluyor. 'Hattın faturalı mı?', 'Numarası kaçtı?', 'Bana bildirirsen büyük bir firmanın kampanyası var, seni de dahil edeceğiz, şu kadar kazancın olacak' gibi aldatıcı mesajlar gönderiyorlar. Üstelik bu mesajları o kadar samimi yazıyorlar ki belli ki onların daha önceki yazışmalarını incelemişler. Gerçekten vatandaş, karşısındakini arkadaşı zannediyor."

Özellikle çekiliş daveti, fırsat kampanyası gibi mesajlara karşı vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini belirten Ağaoğlu, internet kullanıcılarının bu tip çağrılarda, çok yakınları dahi olsa sorgulama yapması gerektiğini ifade etti.

Operatör de sorumlu

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun son düzenlemeleriyle, bu tip olaylarda artık cep telefonu operatörleri ve internet servis sağlayıcılarının da sorumlu tutulduğunu dile getiren Ağaoğlu, "Yani tüketicinin bilgilendirildiğini, hangi hizmetin satıldığını, ne kadar para ödeyeceğini, verdiği onayı artık faturayı kesen cep telefonu operatörü de bilmek ve kanıtlamak zorunda." dedi.

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Dolandırılan tüketicilerin yapması gerekenleri anlatan Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Burada tüketici çaresiz değil. Tüketiciler derhal cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunsun. O içerik sağlayıcı firma, dolandırıcı üye kazandırarak belli ki kendisi de menfaat elde ediyor, komisyon alıyor. O halde onlar müşterek çalışıyor. Tüketicinin abone olduğu cep telefonu firması da o içerik servisi adına bizden para alıp bunu aktarıyorsa o da işin içinde demektir. Savcılığa başvursunlar, operatörlerine de bunun bir dolandırıcılık olduğunu, paranın karşı tarafa aktarılmaması gerektiğini yazılı olarak bildirsinler. Yine de olumlu sonuç alamazlarsa tüketici hakem heyetlerine başvurabilirler."

Faturama 400 lira yansıtıldı

Bu yöntemle mağdur olduğunu belirten Rukiye Nur Demir de bir arkadaşının sosyal medya üzerinden kendisine hal hatır mesajı gönderdiğini, bir alışveriş firmasının çekilişine davet ettiğini söyledi.

Samimi mesajlardan dolayı dolandırıldığını anlamadığını, arkadaşı sandığı kişinin kendisine "hattının faturalı olup olmadığını" sorduğunu ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"Beni yönlendirdi 'Şuraya şu mesajı göndereceksin.' diye. Ben de dinledim kendisini. Daha sonra 'Dolandırıcılık falan oluyor. Bu da öyle bir şey olmasın?' dedim. O da bana 'Sen hiç merak etme, 1 lira bile olsa ben ödeyeceğim.' diye yazdı. Arkadaşıma güvendiğim için onayladım. Sonra faturama 400 lira bedel yansıtıldı."

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Bu yöntemle aynı gün içinde 5 kişinin daha dolandırıldığını öğrendiğini anlatan Demir, mobil hattının operatörüne de mail yoluyla başvurduğunu ancak "kendi iradesiyle onay verdiği için para iadesinin olmayacağı" yanıtını aldığını dile getirdi.

Parasını geri alabilmek için savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu bildiren Demir, "Tanıdığınız bile olsa gelen direkt mesajlara güvenmemek lazım. Bu saatten sonra sosyal medyada annemin, babamın hesabına bile güvenmem." diye konuştu.
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