Sosyal medyayı karıştıran ses kaydı

İnternet ve sosyal medya gündemini meşgul eden elbise olayını hatırlarsınız. Uzun bir zaman boyunca insanların tartışmalarına yol açan elbise olayının aslında kontrast ayarıyla olduğu ortaya çıkmıştı. Şimdi de internet gündemini meşgul eden şey ise bir ses kaydı.

Reddit’te yayınlanan ses kaydı, dinleyen kişilerin iki farklı ses duyduğunu sanmasına neden oluyor. Instagram ve Twitter’da farklı anketler üzerinden yayılan ve anket sonuçlarının yüzde 50’ye yakın şekilde çıkması da büyük tartışmalara neden oluyor.