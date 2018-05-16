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TeknolojiSosyal medyayı karıştıran ses kaydı
SOSYAL MEDYA

Duyduğunuz kelime Laurel mi yoksa Yanny mi? Bu ses kaydı sosyal medyayı karıştırdı

Sosyal medyayı karıştıran ses kaydı

Geçtiğimiz yıllarda sosyal medyayı adeta ikiye bölen bir renk tartışması vardı. İnsanların bir kısmı elbiseyi sarı renk görürken bir kısmı da farklı bir renk olarak görüyordu. Şimdi de bir ses kaydı sosyal medyayı ikiye ayırıyor.

IHADiğer
Tartışma gün geçtikçe büyüyor.
Tartışma gün geçtikçe büyüyor.

İnternet ve sosyal medya gündemini meşgul eden elbise olayını hatırlarsınız. Uzun bir zaman boyunca insanların tartışmalarına yol açan elbise olayının aslında kontrast ayarıyla olduğu ortaya çıkmıştı. Şimdi de internet gündemini meşgul eden şey ise bir ses kaydı.

Reddit’te yayınlanan ses kaydı, dinleyen kişilerin iki farklı ses duyduğunu sanmasına neden oluyor. Instagram ve Twitter’da farklı anketler üzerinden yayılan ve anket sonuçlarının yüzde 50’ye yakın şekilde çıkması da büyük tartışmalara neden oluyor.

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