Teknoloji Uzaya fırlatılan roketin parçası tarlaya düştü
BİLİM

SpaceX'e ait roketin parçası tarlaya düştü

Uzaya fırlatılan roketin parçası tarlaya düştü

SpaceX'e ait 4 Mart'ta fırlatılan Falcon 9 roketinin bir parçası Pasifik Okyanusu kıyısındaki Washington eyaletinin Granton bölgesinde bir tarlaya düştü. Kompozit kaplı metal parçanın, roketin dünyaya dönerken atmosferde yanarak parçalanan ikinci aşamasına ait olduğu belirtildi.

Haber Merkezi AA
SpaceXe ait roketin parçası tarlaya düştü
Foto/arşiv: Falcon 9 roketi

ABD'li roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'e ait roketin parçası ülkenin kuzeybatısındaki Washington eyaletinde bir tarlaya düştü.

The Tri-City Herald gazetesindeki habere göre, 4 Mart'ta şirketin Starlink uydularını uzaya fırlattığı Falcon 9 roketinin bir parçası, Pasifik Okyanusu kıyısındaki Washington eyaletinin Granton bölgesinde bir tarlada bulundu.

Yaklaşık 1,5 metre boyundaki kompozit kaplı metal parçanın, roketin dünyaya dönerken atmosferde yanarak parçalanan ikinci aşamasına ait olduğu belirtildi.

Yerel yetkililer şirket ile temasa geçerken, SpaceX parçanın rokete ait olduğunu doğruladı.

  • SpaceX, Starlink uydu ağının parçası olan 60 uyduyu, 4 Mart'ta Falcon 9 roketiyle Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatmıştı.
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