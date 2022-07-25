Suudi Arabistan'dan Youtube'a uyarı: İslami değerlerle çelişen reklamları kaldırın

Bakan Varank Erzurum'daki etkinliği paylaştı: Anadolu’nun Çatısı gök bilimi meraklılarını ağırlıyor

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından Erzurum'da ilk kez düzenlenen 'Gökyüzü Gözlem Etkinliği' üç gün boyunca Türkiye'nin birçok yerinden binlerce astronomi meraklısını buluşturdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından etkinliğe ilişkin bir video paylaşarak, 'Anadolu'nun Çatısı gök bilimi meraklılarını ağırlıyor Doğu Anadolu Gözlemevi'ndeki yüksek teknoloji sayesinde, HUBBLE teleskobundan daha kaliteli görüntüleri Erzurum'dan alabileceğiz. Tüm dünyadan bilim insanlarını yeni keşifler için şehrimizde ağırlayacağız.' ifadelerini kullandı.