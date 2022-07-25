Teknoloji Suudi Arabistandan Youtubea uyarı İslami değerlerle çelişen reklamları kaldırın
BİLİM

Suudi Arabistan'dan Youtube'a uyarı: İslami değerlerle çelişen reklamları kaldırın

Suudi Arabistan, Youtube'dan İslami ve toplumsal değerlerle çelişen reklamların kaldırılmasını talep etti. Youtube'un uyarı sonrası söz konusu reklamları kaldırmaması halinde ise yasal tedbir uygulanacağına da vurgu yapıldı.

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Haber Merkezi AA
Suudi Arabistandan Youtubea uyarı: İslami değerlerle çelişen reklamları kaldırın
Foto/arşiv

Suudi Arabistan Görsel-İşitsel Medya Genel Otoritesi ile İletişim ve Bilgi Teknolojileri Komisyonundan yapılan ortak açıklamada, Youtube'un Suudi Arabistan'daki kullanıcılara yönelik, ülkenin medya içerik kurallarına aykırı, İslami ve toplumsal değerlerle çelişen reklamlar gösterdiğinin tespit edildiği belirtildi.

Görsel-İşitsel Medya Genel Otoritesi ile İletişim ve Bilgi Teknolojileri Komisyonun Youtube'den söz konusu reklamları kaldırmasını talep ettiği, kaldırılmaması durumunda gerekli yasal tedbirlerin uygulanacağı aktarıldı.

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