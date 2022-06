Take Off Girişim Zirvesi başvuruları başladı TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Take Off Girişim Zirvesi, Ekim 2022’de İstanbul’da gerçekleştirilecek. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi yürütücülüğünde gerçekleştirilen Take Off İstanbul’da yarışacak girişimciler için başvurular açıldı.

