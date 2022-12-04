Tekno-markette oyuna gelmeyin: Görüntü kalitesini artıran LED ışıklar sizi yanıltmasın

Teknoloji perakendeciliğinde bazı satış taktikleri, tüketicileri belli ürünleri almaya göre planlanıp kurgulanıyor. Özellikle teknoloji marketlere gittiğinizde küçük ev aletleri, akıllı telefon veya dev ekran telefonların farklı yerlerde sergilendiğini görürsünüz. Gıdada olduğu gibi teknolojik cihazlarda da satış ve pazarlama önemli. Kapıdan girdiğiniz andan itibaren sağ ve soldaki stantlar ve ışıklar tamamen ürünü size en iyi şekilde göstermek için kurgulanmış durumda. LED TV’lerin görüntü kalitesini en iyi şekilde verecek ve renkleri en canlı şekilde gösterecek bir kurgu söz konusu.

AZ TALEP GÖREN MODELİ SATMAYA ÇALIŞIR

Bu tarz yerlerde özellikle popüler markalar değil, piyasaya yeni girmiş olanlara yönelik de strateji var. Satış taktiğinin cep telefonu satışlarında sıkça kullanıldığını söylemekte fayda var. Nasıl mı? Akıllı telefon pazarında en çok satan markaların dışında kalanlara yönelik özel bir satış yöntemi kullanılıyor. Aynı durum markaların amiral gemisi haricinde olanlar için de geçerli. Yani yeni markalar ve düşük modelli telefonlar için özel ışıkla donatılmış alanlar oluşturuluyor.

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GÖRÜNTÜ KALİTESİNİ ARTIRAN LED IŞIKLAR SİZİ YANILTMASIN

Son dönemde, sosyal medya videolarında kullanılan selfie LED ışıklarına benzer bir teknoloji kullanılıyor. Ürünü incelediğiniz masanın altı, yanları ve çevredeki aynalar en iyi görüntü kalitesini çekmeniz için ayarlanmış durumda. Bu alana ışıklar öyle bir yerleştiriliyor ki daha düşük kamera özelliklerinde bile harika sonuçlar elde edilebiliyor. Bu küçük sihir sayesinde de tüketiciler ilgili telefonu tercih ediyor, eve gittiğinde doğal ışıkta aynı kaliteyi bulamıyor. Sonrası malum pişmanlık, ürünü iade etme sorunları vs. Akıllı telefon almaya gittiğinizde aklınızda bir model yoksa ve o an karar veriyorsanız öncelikle daha doğal ışıkta telefonu test edin ve sonrasında internetteki telefon karşılaştırma sitelerini, yorumları okuyun.

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Satış elemanının amacı başka

Bir diğer önemli konu ise satıcılar. Genelde teknolojinin dilinden konuşan, aşırı detay bilgi veren ve bilhassa gençlerden seçilen ekiplerin ana amacı en çok tercih edileni değil, en az satılan ürünleri size pazarlamak. Belki çoğunuzun deneyimlediği gibi, ortalama bir model almak için gittiğiniz teknoloji markette, 3 bin liralık bütçeniz oluyor 5 bin lira. Teknolojiden çok anlamayanların kafasını karıştırıp, “Şu kadar hızda, uydu yayını destekli, şu kadar çekirdekli” gibi söylemlerle tüketici bir şekilde paketleniyor. 5G’ye geçmeyen Türkiye için, 5G teknolojisini satabilen bir stratejiden söz ediyoruz. Bu nedenle, teknoloji marketlerdeki satıcıların, “Aynı görüntü kalitesinde, piyasadaki en iyi telefonların ayarında, pazara yeni girdi, 5G uyumlu” gibi söylemlerine aldanmamak gerekiyor. Çünkü büyük bir kısmı, bu modelleri satarak performans pirimi alıyor.

Nelere dikkat edelim?

qAkıllı telefon başta olmak üzere teknoloji cihazları almaya gitmeden önce araştırma yapılması önemli. İnternet ve mobil kanallardan en uygun seçeneği bulmak mümkün. Bunun için internette telefonları kıyaslayan ve puan veren siteleri ziyaret edebilirsiniz. Aklınızdaki telefon modelini belirleyip, teknoloji marketleri ziyaret etmek önemli. Bunun yanında, piyasaya yeni girmiş, henüz yorum yapılmamış ve sizin planladığınızın dışındaki tüm ürünler bilin ki sonradan bütçenize ek maliyet getirebilir.