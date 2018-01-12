Tesla güneş enerjisi depolayan kiremitlerin satışına başladı

Tesla, New York’taki fabrikasında güneş enerjisi depolayabilen kiremitleri üretmeye başladı. Reuters’in haberine göre kiremitler için depozito ödeyenlerin evlerinde incelemeler başlatıldığını ve montaj aşamasına hazırlanıldığı belirtildi.

Güneş enerjisini depolayarak evin elektrik ihtiyaçlarını karşılayan kiremitler için ön siparişler geçtiğimiz yılın mayıs ayında başlamıştı. Yalnızca ABD sınırları içerisinden ön sipariş alan Tesla, müşterilerinden 1.000 dolar depozito almıştı.

Şirketin CEO'su Elon Musk, güneş enerjisi depolayan kiremitleri tanıtıyor.

Güneş enerjili kiremitlerin geçtiğimiz yılın yaz aylarında ilk evlere uygulanması planlanıyordu ancak bu süreç açıklanmayan bir sebepten ötürü ertelendi. Reuters’ın isimsiz kaynakları, montaj sürecinin önümüzdeki aylarda başlayacağını belirtiyor.

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Kiremitler 4 farklı renk seçeneğiyle satılıyor.

Tesla’ya göre, bir evi güneş enerjili kiremitlerle donatmak, standart bir çatı yaptırmaktan daha ucuza mal oluyor. Öte yandan bu kiremitler, dışarıdan bakıldığında standart bir çatıdan ayırt edilemiyor. Şirket, bir çatının en fazla yüzde 70’inin bu kiremitlerle kaplanabileceğini belirtiyor.