Tesla kullanıcılarına bir sürpriz hazırlıyor

Elektrikli araba deyince akla ilk gelen Tesla Model 3 serisinde beklediği başarıyı yakalamayı başardı. Ürettiği araçlarda kalite ve performansın haricinde yazılım tarafında da güzel sürprizler hazırlayan Tesla, yeni dönemde Model 3’te de buna benzer gizli bir sürpriz hazırlamayı düşünüyor.

Bildiğiniz gibi daha öncesinde elektrikli otomobil devi Model S ve Model X P100D modellerinin performansını arttırmıştı. Bazı modellerinde ise Noel Baba ve Mars manzarası benzeri kullanıcılarına özel sürprizler hazırlamıştı. Yeni model dede meraklılarını heyecanlandıracak bir sürpriz için de.

Tesla Model 3 software has an hidden Easter egg with hat tip to the team https://t.co/88p67gp5Ympic.twitter.com/Sbfrxcvxel REKLAM 2 Ocak 2018

12-18 ay gibi bir sürede müşterilerine aracını teslim eden Tesla, bu araç için 35 bin dolar ücret talep ediyor. Aracın ön siparişinin verilmesi için ise bin dolar kaparo ödemeniz gerekiyor. Uygun bütçeli araç ise ne yazık ülkemizde pek yoğun rağbet görmüyor.

Bu durumun başlıca sebepleri arasında ise araçlardan alınan vergiler ve şarj istasyonlarının yetersiz oluşu yer alıyor. 2020 yılında tamamlanması planlanan yerli elektrikli otomobil ile birlikte hazırlanacak alt yapı çalışması ile bu araçlara olan ihtiyacın gün geçtikçe artması bekleniyor.