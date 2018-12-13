Teknoloji Tesla sabotajla suçladığı eski çalışanından 167 milyon dolar istiyor
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Tesla sabotajla suçladığı eski çalışanından 167 milyon dolar istiyor

Tesla gigabaytlarca tescilli bilgisini çalmak, rakiplerine satmak ve basın mensuplarına asılsız iddialarda bulunmakla suçladığı eski çalışanı Martin Tripp‘e 167 milyon dolarlık bir tazminat davası açtı.

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Elon Musk'ın, Martin Tripp'in yaptığı açıklama sonrası borsada yaşanan dalgalanmalar nedeni ile bu denli bir tazminat talep ettiği belirtiliyor.
Elon Musk'ın, Martin Tripp'in yaptığı açıklama sonrası borsada yaşanan dalgalanmalar nedeni ile bu denli bir tazminat talep ettiği belirtiliyor.

Şirketin kurucusu ve CEO’su Elon Musk, Tesla’nın Gigafactory isimli fabrikasında süreç mühendisi olarak görev yapan Tripp'e tescilli bilgisini çalmak, rakiplerine satmak ve basın mensuplarına asılsız iddialarda bulunmak kaydı ile suçlamıştı.

27 Kasım itibarıyla yayınlanan bir geçici dava yönetimi raporunda Tesla’nın Tripp’in kendisinden 167 milyon dolar istenen bir davada 10 kez yeminli ifade vermesine karşı çıktığı görülüyor. CNBC’ye konuşan Tripp’in avukatı Robert D. Mitchell, Tesla’nın müvekkilinden istediği tazminat miktarını “absürt” olarak tanımladı ve şirketin Tripp’in açıklamalarının ardından borsada yaşadığı dalgalanmanın bedelini tahsil etmeye çalıştığını dile getirdi.

Teknoblog’da yer alan habere göre, Tesla tarafından açılan orijinal davanın dosyasında, Tripp’in Tesla’nın sistemine izinsiz giriş yapmasını ve gigabaytlarca belgeyi dışarıya taşımasını sağlayacak bir yazılım geliştirdiği belirtiliyor. Yine dosyada bulunan Musk ve Tripp arasındaki yazışmalarda, sertliğin dozunun artması ve ikisinin de birbirini “iğrenç bir insan” olmakla suçlaması dikkat çekiyor.

Tesla’nın Gigafactory isimli fabrikasında süreç mühendisi olarak görev yapan Tripp, geçtiğimiz haziran ayında şirketi SEC’e şikayet etmişti. Tesla’yı yatırımcılara karşı ihmalde bulunmak ve yanlış bilgi vermekle suçlayan Tripp, şirketin otomobillerini güvenlik sorunlarını düzeltmeden yola çıkardığını iddia etmişti. Tripp, iddialarını desteklediğini söylediği çeşitli fotoğraflar da paylaşmıştı. Tesla ise Tripp’in iddialarını reddetmiş ve eski çalışanının öne sürdüğü iddialarla ilgili olarak bir bilgisinin bulunmadığını belirtmişti.

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