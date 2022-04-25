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Teknoloji Togga hacker saldırısı Resmi açıklama geldi
OTOMOBİL

Togg'a hacker saldırısı: Resmi açıklama geldi

Yerli otomobili geliştirme çalışmalarını sürdüren Togg'a siber saldırı düzenlediği ortaya çıktı. Şirketin resmi Twitter hesabının kötü niyetli kişilerce ele geçirildiği, fakat ardından yapılan müdahaleler ile hesabın kurtarıldığı bildirildi. Yapılan açıklamada, "Hesabımız bir süreliğine kötü niyetli kişi ya da kişilerce ele geçirilmeye çalışılmış, kısa bir süre istenmeyen mesajlar görülmüştür. Duruma anında müdahale edilerek hesap yönetimi geri alınmıştır" denildi.

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Haber Merkezi AA
Togga hacker saldırısı: Resmi açıklama geldi
Arşiv

Yerli elektrikli otomobili yıl sonunda tanıtıp 2023'ün ilk aylarında yollara çıkarmaya hazırlanan Togg, dün akşam saatlerinde siber saldırıya uğradığını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, resmi Twitter hesabının bir süreliğine kötü niyetli kişilerce ele geçirildiği, duruma anında müdahale edilerek hesap yönetiminin geri alındığı bildirildi.

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TEKNİK İNCELEME SÜRÜYOR

Togg'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hesabımız bir süreliğine kötü niyetli kişi ya da kişilerce ele geçirilmeye çalışılmış, kısa bir süre istenmeyen mesajlar görülmüştür. Duruma anında müdahale edilerek hesap yönetimi geri alınmıştır. Konuyla ilgili teknik incelemelerimizi sürdürüyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin otomobili TOGG için son 12 aya girildi
FOTOĞRAF 9
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Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca düzenlenen İklim Şurası'na katılmak üzere geldiği Konya'da, Türkiye'nin yeşil kalkınma yolculuğuna yön verecek politikaları, gerçekleştirilecek eylemleri belirlemeye gayret ettiklerini söyledi.<br>Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca düzenlenen İklim Şurası'na katılmak üzere geldiği Konya'da, AA muhabirine, Türkiye'nin yeşil kalkınma yolculuğuna yön verecek politikaları, gerçekleştirilecek eylemleri belirlemeye gayret ettiklerini söyledi.
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İklim değişikliğiyle mücadelede yakıtların değişiminin ve dönüşümünün önemine dikkati çeken Kacır, TOGG'un da bu anlamda önemli bir hamle olduğunu vurguladı.
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Kacır, \"TOGG için artık hep birlikte geri sayımdayız. TOGG'u yollarda görebilmek adına son 12 ayın içindeyiz. Bunun da heyecanını duyuyoruz.\" diye konuştu.
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Türkiye'nin otomobilini sadece bir otomobil projesinden, sadece bir otomobil markasından çok öte gördüklerini her fırsatta dile getirdiklerine değinen Kacır, Türkiye'nin otomobilinin, bir yönüyle tüm otomotiv ekosisteminin hatta mobilite ekosisteminin dönüşümüne hız kazandıracak bir öncü proje olduğunu bildirdi.<br><br>
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\"TOGG'un etrafında gelişecek ekosistem de çok değerli olacak\"<br>Bunun yanında yine yeşil kalkınmanın odağında olan TOGG'un, karbon emisyonunu sıfırlama noktasında da çok kritik bir adım olduğuna işaret eden Kacır, şöyle konuştu:
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\"Dünyada elektrikli araçlar hızla yaygınlaşıyor. 10 yıl sonra satılan araçların en az yarısının elektrikli, sıfır emisyonlu araçlar olacağı öngörülüyor ve TOGG doğuştan sıfır emisyonlu, doğuştan elektrikli bir araç olarak tasarlandı, yollara çıkmaya hazırlanıyoruz. TOGG'un etrafında gelişecek ekosistem de çok değerli olacak. Batarya yatırımlarımız hız kazandı. TOGG, kurduğu SIRO şirketiyle batarya yatırımı yapıyor olacak ve Bakanlığımızın desteğiyle inşallah bu yatırım da hızla gerçekleşecek. Çok önemli bir kapasite ortaya çıkmış olacak. Başka batarya yatırımlarını destekleme konusunda da Bakanlık olarak ciddi çalışmalar yürütüyoruz.\"<br><br>
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\"Dünyada elektrikli araçlar hızla yaygınlaşıyor. 10 yıl sonra satılan araçların en az yarısının elektrikli, sıfır emisyonlu araçlar olacağı öngörülüyor ve TOGG doğuştan sıfır emisyonlu, doğuştan elektrikli bir araç olarak tasarlandı, yollara çıkmaya hazırlanıyoruz. TOGG'un etrafında gelişecek ekosistem de çok değerli olacak. Batarya yatırımlarımız hız kazandı. TOGG, kurduğu SIRO şirketiyle batarya yatırımı yapıyor olacak ve Bakanlığımızın desteğiyle inşallah bu yatırım da hızla gerçekleşecek. Çok önemli bir kapasite ortaya çıkmış olacak. Başka batarya yatırımlarını destekleme konusunda da Bakanlık olarak ciddi çalışmalar yürütüyoruz.\"<br><br>
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Türkiye'nin otomobili TOGG için son 12 aya girildi
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, "TOGG'u yollarda görebilmek adına son 12 ayın içindeyiz." dedi.


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