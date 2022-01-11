Bilim insanlarından çevre dostu buluş: Mantardan yumurta akı ürettiler

Gıda sektöründe oldukça fazla kullanılan bir ürün olan yumurta beyazı tozunun çevreye daha az zarar vererek bir muadili üretildi. Muadil ürünün üretilmesinde temel olarak yumurta beyazındaki proteine odaklanıldı. Trichoderma reesei adlı mantar türü kullanılarak yumurta beyazında bulunan en önemli protein olan ovalbumin üretildi.

Yeni ürün, daha çevre dostu olmakla beraber aynı zamanda hayvansal bir içeriğe sahip olmadığı için veganlar için de tercih edilebilir bir seçenek olacak.

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Tavuk yumurtası beyazının tozu içerdiği yüksek protein sayesinde gıda sektöründe yaygın olarak kullanılan bir bileşen haline geldi. Her geçen günle beraber artan yumurta proteini tüketimi, 2020 yılında yaklaşık 1.6 milyon tona ulaştı. Artan talebin karşılanması için çok daha fazla tavuk çiftlikleri kurulması gerekiyorken bu da daha fazla su tüketimi, biyolojik çeşitliliğin azalması ve ormansızlaşmaya varan birçok çevresel etkiye sebep oluyor.

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Elde edilen ürün, yumurta beyazıyla benzer sonuçlar sergiledi. Yüksek köpürme ve mevcut halini daha uzun süre koruyabilme gibi özelliklere sahip olması, yumurta beyazının çırpılmış haline kıyasla daha iyi neticeler elde edilmesini sağladı. Günümüzde evlerde ve restoranlarda yumurta akı yerine pişmiş nohuttan elde edilen aquafaba kullanılıyor.



FOTOĞRAF 9 Wall Street Journal’de yer alan habere göre ABD’nin en prestijli hastanelerinden bir olan Mayo Clinic, tüm hastaların ve ziyaretçilerin cerrahi maske veya N95 veya KN95 maskeleri takmasını zorunlu kıldı.<br><br>Tek katmanlı kağıt maskelerin ve kumaş maskelerin Omicron varyantına karşı yeterli koruma sağlamadığı aktarıldı. Bununla birlikte, pek çok kişinin rahatlık ve tarz için tercih ettiği tek katmanlı bez maskeler, corona virüsü taşıyan daha büyük damlacıkları engelleyebiliyor. Ancak bulaşıcı hastalık uzmanlarına göre corona virüsü taşıyan daha küçük aerosolleri veya parçacıkları engellemede o kadar etkili değil olmuyor.<br><br> Diğer taraftan ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) en son kılavuzu, insanların, çok katmanlı ve sıkı dokunmuş kumaş olanlar da dahil olmak üzere, yüze tam oturan ve ayarlanabilir bir burun teline sahip maskeler takmalarını tavsiye ediyor. Kılavuzda, bez maskenin altında tek kullanım bir maske takılması önerilirken, N95 maskeleri sağlık çalışanlarına bırakılması gerektiği belirtiliyor.<br><br> Ancak bu alandaki birçok profesyonel, belirli maskelerin insanları Omicron varyantından korumada diğerlerinden daha etkili olduğunu ve tek başına bez maskelerin olmadığını söyledi.<br><br> San Francisco California Üniversitesi'nden bulaşıcı hastalıklar uzmanı Monica Gandhi, \"Gerçekten corona virüse maruz kalmak istemiyorsanız, doğru türde maske takmalısınız. Ben, ABD'de sertifikalı N95 maskelerini veya sırasıyla Çin, Güney Kore ve Avrupa sertifikalı KN95, KF94 ve FFP2 maskelerini öneriyorum. Bunlar mevcut değilse, çift maskelemeyi tavsiye ediyorum. Cerrahi maskenin üzerine bez maske takabilirsiniz” diye konuştu.<br><br> Cerrahi maskelerin corona virüsü bloke eden elektrostatik yük özelliklerine sahip polipropilenden yapıldığını aktaran Gandhi, “Herkes sadece bir bez maske veya sadece bir cerrahi maske takıyorsa, bu oldukça bulaşıcı Omicron varyantının dolaşımında hiçbir fark yaratmaz” dedi.<br><br> Brigham ve Kadın Hastanesi'nde doktor olan Ranu Dhillon ise “Doğru takılmış, sertifikalı N95 maskeleri, havadaki partiküllerin yüzde 95'ine kadar filtreleyebilir. Herhangi bir maske, maske olmamasından iyidir. Ancak kumaş maskeler ve cerrahi maskeler, N95 kalibreli maskeler kadar iyi değil ”açıklamasını yaptı. <br><br> Öte yandan, Chapel Hill'deki Kuzey Carolina Üniversitesi'nde klinisyen ve bulaşıcı hastalık uzmanı olan Megan Srinivas, kendisinin ve diğer aile üyelerinin, damlacıkların kaçmasını veya girmesini önlemek için beş kat üst üste binen malzemeye ve daha sıkı bir yapıya sahip KN95 maskeleri taktığını söyledi. <br><br> Srinivas, çocuklarını okula göndermeye hazırlanan anne babalara da bu maskeleri takmalarını önererek, “Halkı eğitmemiz ve farklı kalitedeki maskelerin aynı korumaya sahip olmadığını anlatmamız gerekiyor” dedi.<br><br> Bu maskeleri çöpe atın: Bilim insanlarından Omicron varyantına karşı çok önemli uyarı Türkiye de dahil olmak üzere en az 100 ülkede tespit edilen Omicron vakalarının artışı rekor düzeyde devam ederken, ABD'li uzmanlar, insanları bez ve tek katmandan oluşan cerrahi maskelerini çöpe atmaya çağırdı. Bilim insanları, aşılı insanları da enfekte edebilen Omicron'dan korunmak için bu tür maskelerin işe yaramadığını söyledi.



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FOTOĞRAF 9 Tekrarlayan, metastatik ya da ileri evredeki akciğer kanseri hastaları için geliştirilen ilacın faz-1 çalışmaları Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Faz-1 Klinik Araştırmalar Merkezi'nde başladı. Toplam 16 hasta üzerinde yürütülecek çalışmanın faz-1a aşamasında 6 gönüllü hastada maksimum tolere edilebilen doz tespit edilecek, faz-1b aşamasında ise 10 gönüllü hastada etkinlik ve güvenlik değerlendirilecek.<br> Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Faz1 Klinik Araştırmalar Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin savunma sanayinde olduğu kadar sağlık sanayinde de kendine yeten bir ülke olması, özellikle yerli ve milli ilaçların üretiminde ileri bir noktaya taşınması için diğer bilim insanlarıyla iş birliği yaptıklarını söyledi. Bu kapsamda, Türkiye'de akciğer kanserine karşı geliştirilen ilk ilaçlardan birinin hastanelerindeki Faz-1 Klinik Araştırmalar Merkezi'nde yürütülecek klinik araştırması için gururlu olduklarını belirten Altuntaş, şöyle konuştu: \"Akciğer kanseri hastaları için bir umut ışığı. Yeni bir molekül, hedeflenmiş bir ajan. 18-75 yaş arasında hastalığı tekrarlamış veya ileri evre olan, daha önce immünoterapi dahil tedaviler almış hastalarda Ankara Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesinde klinik aşamaya başladığımızı ifade etmek isterim. Özellikle standardı tüketmiş kanser hastalarımızın bu tedavi seçeneğinden faydalanmaları bir şanstır diye düşünüyorum.\" \"BU BİR EKİP İŞİ\"<br>Prof. Dr. Altuntaş, Ankara Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi olarak sadece sağlık hizmetinin sunumunda değil, aynı zamanda klinik araştırmaların geliştirilmesinde de hem ulusal hem de uluslararası bazda önemli sorumluluklar üstlendiklerini anlattı. Klinik Araştırmalar Merkezinin 2021'de kanser alanında yaklaşık 114 uluslararası faz-2 ve faz-3 çalışmasına, yerli VLP aşısı ile Car-T-hücre tedavisi faz çalışmaları dışında kanser alanında 7 faz-1 çalışmasına ev sahipliği yaptığını aktaran Altuntaş, bu kanser ilacının da faz-1 çalışmasının tamamlanmasıyla faz-2 ve faz-3 aşamalarına geçmeyi arzu ettiklerini söyledi.<br> Prof. Dr. Altuntaş, \"Ülkemiz için hayırlı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu bir ekip işi. Bunun hem laboratuvar hem klinik hem akademik hem de idari kısımları var. Burada da bir bütün içerisinde çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçlerde de hem bunların etkinliği hem de güvenilirliği konusunda daha büyük veriler alırız.\" dedi. FAZ-1 ÇALIŞMASI NE ANLAMA GELİYOR?<br>Laboratuvar şartlarında etkinliği kanıtlanmış bir ilacın veya molekülün hastalarda etkinlik, doz ve yan etki çalışmalarının değerlendirildiği aşama faz-1 klinik çalışma olarak adlandırılıyor.<br><br>Faz-1 çalışması, yeni bir ilacın ilk klinik başlangıç noktasını temsil ediyor. Çoğu kez bir ilacın veya molekülün insanlarda ilk kez test edildiği aşama olarak tanımlanıyor.<br> Türk bilim insanları geliştirdi: Milli olarak üretilecek Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Rana Nomak Sanyal ve ekibi tarafından akciğer kanserine karşı geliştirilen ve laboratuvar çalışmaları tamamlanan ilaçta klinik araştırmalara geçildi. Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin savunma sanayinde olduğu kadar sağlık sanayinde de kendine yeten bir ülke olması, özellikle yerli ve milli ilaçların üretiminde ileri bir noktaya taşınması için diğer bilim insanlarıyla iş birliği yaptıklarını söyledi. BiP'te paylaş

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